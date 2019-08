Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Wohnen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Richter hatten festgestellt, dass die 2015 eingeführte Mietpreisbremse verfassungsgemäß ist. Das Urteil beziehe sich zwar nicht speziell auf die Situation in Berlin, erhöhe aber die Wahrscheinlichkeit, dass dort nun ein fünfjähriger Mietendeckel eingeführt werde, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit seinem Kursziel von 38 Euro für die Deutsche-Wohnen-Aktie gehe er von einem Nullwachstum bei den Wohnmieten aus./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 11:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 11:18 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-08-20/13:46

ISIN: DE000A0HN5C6