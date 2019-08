Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Amerikanischen Treasuries, die deutsche 10-jährige Bundesanleihe oder die japanischen JGBs: Üblicherweise sind es die Anleihen-Kursentwicklungen dieser Staaten, die den globalen Staatsanleihen-Newsflow dominieren, so die Experten von "e-fundresearch.com".Aktuell sei das jedoch ein wenig anders und ausgerechnet die Staatsanleihen Österreichs würden ungewöhnlich viel Präsenz in den internationalen Schlagzeilen sowie in sozialen Netzwerken genießen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...