Am Sonntag, 8. September, kann man auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn die Macher*innen sowie Gesichter des SWR Fernsehens beim "SWR Fernsehen Familienfest" aus nächster Nähe zu erleben. Große wie kleine Besucher*innen bekommen die Gelegenheit, hinter die Kulissen verschiedener Fernsehproduktionen zu blicken. Auf der Showbühne gibt es musikalische Highlights wie Top-Act Nico Santos, Marquess oder Kerstin Ott. "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz sowie Kabarettist Christoph Sonntag sorgen für witzige Unterhaltung. In der Programmwelt präsentieren sich Sendungen mit Mitmachaktionen, darunter "Landesschau Baden-Württemberg", "Kaffee oder Tee" oder der "Tigerenten-Club". Außerdem können die Gäste selbst aktiv werden - Nachrichten und das Wetter präsentieren oder ein Spiel des Lieblingsfußballclubs kommentieren. Wer die Veranstaltung nicht besuchen kann, ist eingeladen die Sendung "SWR Fernsehen Familienfest" von 16 bis 18 Uhr live im SWR Fernsehen zu sehen, moderiert von SWR Moderator Florian Weber und SWR Reporterin Kristin Haub.



Volles Unterhaltungsprogramm auf zwei Bühnen Auf zwei Bühnen erwartet die Gäste des "SWR Fernsehen Familienfestes" ein abwechslungsreiches und buntes Unterhaltungsprogramm. Stephanie Haiber empfängt ihre Gäste auf der Programmbühne. Sendungen wie "Landesschau Baden-Württemberg", "Kaffee oder Tee", "Marktcheck", "SWR Sport" und "Die Fallers" gestalten Programme für die Bühne. Bei Kindern sorgen vor allem der Tigerentenclub und die Show des Europa-Parks für Begeisterung. Martin Seidler präsentiert das Programm auf der Showbühne. Musikalischer Höhepunkt des Tages ist der Auftritt des deutsch-spanischen Singer-Songwriters und Chart-Stürmers Nico Santos. Sein Hit "Rooftop" wurde fast eine halbe Million Mal verkauft und hielt sich 32 Wochen lang in den deutschen Charts. Auch die Popband Marquess sorgt mit ihren spanischen Sommerhits für gute Laune. Mit Kerstin Ott und Vincent Groß freuen sich insbesondere Schlagerfreunde über weitere hochkarätige Musik-Acts. "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz und der Kabarettist Christoph Sonntag, die ebenfalls auf der Showbühne zu sehen sein werden, sorgen mit Witz und Humor für gute Unterhaltung.



Blicke hinter die Kulissen



Wie bereiten sich Moderator*innen auf eine Sendung vor? Welche Aufgaben haben Kamerafrauen und -männer? Das "SWR Fernsehen Familienfest" bietet den Gästen zahlreiche Möglichkeiten, den Fernsehmacher*innen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu blicken und sich selbst vor der Kamera zu versuchen. Bekannte Gesichter des SWR Fernsehens freuen sich auf Begegnungen mit den Zuschauer*innen, unter anderem die SWR Wetterreporter, Tatjana Geßler, Lennert Brinkhoff, Hendrike Brenninkmeyer, Johannes Zenglein und Jana Kübel.



Livesendung "SWR Fernsehen Familienfest" SWR Moderator Florian Weber und SWR Reporterin Kristin Haub tauchen in der zweistündigen Livesendung ein in das vielfältige, bunte Programm. Sie blicken ihren Kolleg*innen bei der Arbeit über die Schulter, holen bekannte Gesichter für einen Plausch vor die Kamera und fangen die Stimmung unter den Besucher*innen vor Ort ein. Außerdem sind auch die Auftritte der Musik- und Comedy-Stars zu sehen. "SWR Fernsehen Familienfest" live vom Gelände der Bundesgartenschau Heilbronn von 16 bis 18 Uhr im SWR Fernsehen.



Die Erlebniswelt für die ganze Familie



"Mitmachen" lautet das Motto beim "SWR Fernsehen Familienfest", bei dem sich auch die Kooperationspartner attraktive Aktionen ausgedacht haben. Auf der virtuellen Achterbahnfahrt des Europa-Parks können die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Abenteuer erleben. Beim KNAXGlücksrad der Kreissparkasse Heilbronn locken tolle Gewinne. Spielerisch und informativ präsentiert DVB T2 HD den neuen Standard des Fernsehempfangs. Beim Zehnsekundenlauf von INTERSPORT geht es um Zeitgefühl, nicht um Geschwindigkeit. Im dmFototruck erfahren Hobbyfotografinnen und -fotografen, wie sie mit ihren Bildern Fotobücher und Tassen gestalten können. Spaß und Spannung bieten Super Mario und die aktuellen Videospiele für die mobile TVKonsole Nintendo Switch. Auf der Hüpfburg der Heilbronner Stimme können die Kinder ausgelassen toben. Die familienfreundlichen Ferienorte in Baden-Württemberg bieten ein umfangreiches Programm: Zu kleinen Gärtnern werden die Kinder mit der SetzlingsPflanzAktion der MainauKindergärtnerei. An der Frisbeewand des Erlebnisparks Tripsdrill können Besucher ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Das Spielmobil des Hochschwarzwald Tourismus lässt Kinderherzen mit BalanceBikes, Rollerboards und Pedalos höherschlagen. Der Wilmershof aus Titisee-Neustadt erfreut mit leckerem selbstgemachten Bauernhofeis.



Ticketinfos



In den BUGA-Eintrittskarten (auch Dauerkarten) ist der Eintritt zum "SWR Fernsehen Familienfest" enthalten. Die BUGA-Tageskarten sind am Sonntag, 8. September, aus Anlass des "SWR Fernsehen Familienfests" einmalig zum Preis von 12 Euro erhältlich. Kinder bis zum 15. Geburtstag haben freien Eintritt. Junge Erwachsene bis zum 25. Geburtstag zahlen 8 Euro. Tickets für das "SWR Fernsehen Familienfest" sind online über https://buga2019.ticketfritz.de erhältlich sowie an den Kassen der BUGA (nicht an anderen Vorverkaufsstellen). Auf Wunsch können Eltern Armbänder für Ihre Kinder erhalten, auf denen Name und Kontakt der Eltern steht. Sollten sich Eltern und Kinder aus den Augen verlieren, können sich die Sprösslinge an Erwachsene wenden, damit die Eltern kontaktiert werden.



Das Bühnenprogramm beim "SWR Fernsehen Familienfest"



Showbühne (BUGA-Sparkassenbühne) ab 12 Uhr / Moderation: Martin Seidler 12.00 Uhr: Begrüßung und Beginn des Bühnenprogramms mit SWR Moderator Martin Seidler 12.12 Uhr: "Herzenssache"-Projekt: Circus Pimparello 12:30 Uhr: Europa-Park Talent Academy Tanzgruppe "2K.UP" 12:35 Uhr: Vincent Gross 13:30 Uhr: Kerstin Ott 14.30 Uhr: Kabarettist Christoph Sonntag 15:03 Uhr: Europa-Park Talent Academy Tanzgruppe "2K.UP" 15.10 Uhr: "Herzenssache"-Projekt: Circus Pimparello 15:25 Uhr: Guido Cantz 16:10 Uhr: "Marquess" 17.30 Uhr: Nico Santos



Programmbühne (BUGA-Bühne im Holzpavillon) ab 12 Uhr / Moderation: Stephanie Haiber 12:00 Uhr: Begrüßung und Beginn des Bühnenprogramms mit SWR Moderatorin Stephanie Haiber 12:04 Uhr: "Stadt, Land, Quiz" mit Jens Hübschen 12:22 Uhr: "Tigerenten Club"-Show Teerbrüggen mit Günter Kastenfrosch 12:55 Uhr: "SWR Sport"-Show mit Lennert Brinkhoff 13:26 Uhr: "DVB-T2 HD" Info-Show 13:42 Uhr: "Kaffee oder Tee"-Show mit Martin Seidler 14:32 Uhr: "Tigerenten Club", Sendungsshow mit Johannes Zenglein 15.04 Uhr: "25 Jahre Fallers" mit Anne von Linstow, Alessio Hirschkorn und Karsten Dörr 15:20 Uhr: "Landesschau Baden-Württemberg" mit Jana Kübel 16:08 Uhr: "Marktcheck"-Quiz mit Hendrike Brenninkmeyer 16:25 Uhr: "Stadt, Land, Quiz" mit Jens Hübschen 16:56 Uhr: "SWR Aktuell" - Gespräch mit Stephanie Haiber, Georg Bruder und Sascha Becker 17:09 Uhr: "natürlich!" mit Tatjana Geßler 17:20 Uhr: "DVB-T2 HD" Info-Show 17:33 Uhr: "Marktcheck"-Quiz mit Hendrike Brenninkmeyer 17:50 Uhr: "Tigerenten Club"-Show Teerbrüggen mit Günter Kastenfrosch



Das SWR Fernsehen Familienfest im Radio und Fernsehen:



- Samstag, 7.9., 19:30-20:00 Uhr: SWR Fernsehen, "SWR Aktuell"

live vom BUGA-Gelände - Sonntag, 8.9., 12:00-17:00 Uhr: SWR4 Baden-Württemberg, "Sonntag

Nachmittag" live aus dem SWR BUGA-Studio (Fruchtschuppen) - Sonntag, 8.9., 16:00-18:00 Uhr: SWR Fernsehen, Livesendung vom

SWR Fernsehen Familienfest - Dienstag, 21.9., 18:45-19.30 Uhr: SWR Fernsehen, "Stadt, Land,

Quiz" mit Jens Hübschen



