Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche sind die Finanzmärkte kräftig unter Druck geraten, nachdem Sorgen vor einer Rezession in den USA zunahmen. Am US-Anleihenmarkt ist die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen erstmals seit 2007 über die Rendite der Papiere mit zehn Jahren Laufzeit gestiegen. Kristian Volaric von der flatex Bank schätzt die Situation hier für Sie ein. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die meistgehandelten Werte des Onlinebrokers Flatex, sowie die wichtigsten Termine dieser Woche. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten flatex börse interview