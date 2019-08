DJ EANS-Stimmrechte: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 20.8.2019 1. Emittent: UNIQA Insurance Group AG 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018) ____________________________________________________________________________ |____Vorname____|_____Name/Nachname______|________Sitz_________|____Staat____| | |RAIFFEISENLANDESBANK |Wien |Österreich | |_______________|NIEDERÖSTERREICH-WIEN_AG|_____________________|_____________| | |RLB NÖ-Wien |Wien |Österreich | |_______________|Sektorbeteiligungs_GmbH_|_____________________|_____________| | |Raiffeisen-Landesbank |Innsbruck |Österreich | |_______________|Tirol_AG________________|_____________________|_____________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Oberösterreich |Linz |Österreich | |_______________|Aktiengesellschaft______|_____________________|_____________| | |RLB OÖ Sektorholding |Linz |Österreich | |_______________|GmbH____________________|_____________________|_____________| | |Raiffeisen-Landesbank |Graz |Österreich | |_______________|Steiermark_AG___________|_____________________|_____________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Kärnten - Rechenzentrum | | | | |und Revisionsverband, |Klagenfurt |Österreich | | |registrierte | | | | |Genossenschaft mit | | | |_______________|beschränkter_Haftung____|_____________________|_____________| |_______________|RLB_Verwaltungs_GmbH____|Klagenfurt___________|Österreich___| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Burgenland und |Eisenstadt |Österreich | |_______________|Revisionsverband_eGen___|_____________________|_____________| | |Raiffeisenverband |Salzburg |Österreich | |_______________|Salzburg_eGen___________|_____________________|_____________| | |Agroconsult Austria |Salzburg |Österreich | |_______________|Gesellschaft_m.b.H______|_____________________|_____________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Vorarlberg Waren- und | | | | |Revisionsverband |Bregenz |Österreich | | |registrierte | | | | |Genossenschaft mit | | | |_______________|beschränkter_Haftung____|_____________________|_____________| | |Raiffeisen Bank |Wien |Österreich | |_______________|International_AG________|_____________________|_____________| |_______________|RZB-BLS_Holding_GmbH____|Wien_________________|Österreich___| | |RZB | | | | |Versicherungsbeteiligung|Wien |Österreich | |_______________|GmbH____________________|_____________________|_____________| | |UNIQA | | | | |Versicherungsverein |Wien |Österreich | |_______________|Privatstiftung__________|_____________________|_____________| | |Austria | | | | |Versicherungsverein |Wien |Österreich | | |Beteiligungs-Verwaltungs| | | |_______________|GmbH____________________|_____________________|_____________| | |Collegialität | | | | |Versicherungsverein |Wien |Österreich | |_______________|Privatstiftung__________|_____________________|_____________| 4. Namen der Aktionäre: siehe Punkte 8. und 10. 5. Datum der Schwellenberührung: 20.8.2019 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 62,63 % | 0,00 % | 62,63 % | 309 000 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 62,51 % | 0,00 % | 62,51 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000821103|_______________|____193_538_303|_______________|________62,63_%| |_Subsumme_A_|__________193_538_303__________|____________62,63_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________| | |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | | | |NIEDERÖSTERREICH-WIEN | | | | | | 1 |registrierte | | | | | | |Genossenschaft mit | | | | | |_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________| | 2 |RAIFFEISENLANDESBANK | 1 | | | | |_______|NIEDERÖSTERREICH-WIEN_AG|____________|___________|___________|________| | 3 |RLB NÖ-Wien | 2 | | | | |_______|Sektorbeteiligungs_GmbH_|____________|___________|___________|________| | 4 |Raiffeisen-Landesbank | | | | | |_______|Tirol_AG________________|____________|___________|___________|________| | 5 |Raiffeisenbankengruppe | | | | |

|_______|OÖ_Verbund_eGen_________|____________|___________|___________|________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 6 |Oberösterreich | 5 | | | | |_______|Aktiengesellschaft______|____________|___________|___________|________| | 7 |RLB OÖ Sektorholding | 6 | | | | |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| |___8___|RLB-Stmk_Verbund_eGen___|____________|___________|___________|________| |___9___|RLB-Stmk_Holding_eGen___|_____8______|___________|___________|________| | 10 |Raiffeisen-Landesbank | 9 | | | | |_______|Steiermark_AG___________|____________|___________|___________|________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | |Kärnten - Rechenzentrum | | | | | | 11 |und Revisionsverband, | | | | | | |registrierte | | | | | | |Genossenschaft mit | | | | | |_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________| |__12___|RLB_Verwaltungs_GmbH____|_____11_____|___________|___________|________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 13 |Burgenland und | | | | | |_______|Revisionsverband_eGen___|____________|___________|___________|________| | 14 |Raiffeisenverband | | | | | |_______|Salzburg_eGen___________|____________|___________|___________|________| | 15 |Agroconsult Austria | 14 | | | | |_______|Gesellschaft_m.b.H______|____________|___________|___________|________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | |Vorarlberg Waren- und | | | | | | 16 |Revisionsverband | | | | | | |registrierte | | | | | | |Genossenschaft mit | | | | | |_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________| | 17 |Raiffeisen Bank | | | | | |_______|International_AG________|____________|___________|___________|________| |__18___|RZB-BLS_Holding_GmbH____|_____17_____|___________|___________|________| | |RZB | | | | | | 19 |Versicherungsbeteiligung| 18 | 10,87 %| | 10,87 %| |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| | |UNIQA | | | | | | 20 |Versicherungsverein | | 7,67 %| | 7,67 %| |_______|Privatstiftung__________|____________|___________|___________|________| | |Austria | | | | | | 21 |Versicherungsverein | 20 | 41,33 %| | 41,33 %| | |Beteiligungs-Verwaltungs| | | | | |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| | |Collegialität | | | | | | 22 |Versicherungsverein | | 2,76 %| | 2,76 %| |_______|Privatstiftung__________|____________|___________|___________|________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: 1. Aus dem Zurechnungskreis gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) aufgrund der bestehenden Syndikatsvereinbarung betreffend Raiffeisen Bank International AG (Z 17) ("RBI") der unter Punkt 8. angeführten Gesellschaften, Ziffern 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14 und 16 (Raiffeisen-Landesbanken) sowie Ziffern 3, 7, 12 und 15 (unmittelbare Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken), die jeweils unmittelbar oder mittelbar RBI-Aktien halten ("RBI-Syndikat"), ist die RLB NÖ-Wien Holding GmbH aufgrund der Verschmelzung auf die RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbH mit Wirkung zum 20.08.2019 (Firmenbucheintragung) ausgeschieden. RLB NÖ-Wien Holding GmbH ist als übertragende Gesellschaft durch die Verschmelzung erloschen. 2. RLB NÖ-Wien Holding GmbH waren die der RBI gemäß UNIQA-Syndikat (Punkt 10.4) zuzurechnenden Stimmrechte aus insgesamt 193.538.303 Aktien der UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 62,63% gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehender Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) zuzurechnen. Diese Zurechnung ist mit Wirkung zum 20.08.2019 weggefallen. Die RLB NÖ-Wien Holding GmbH hat daher die Anteilsschwellen von 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 und 4% unterschritten. 3. Unberührt vom Ausscheiden der RLB NÖ-Wien Holding GmbH aus dem Zurechnungskreis des RBI-Syndikats sind den unter Punkt 8. angeführten Gesellschaften, Ziffern 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14 und 16 (Raiffeisen-Landesbanken) sowie Ziffern 3, 7, 12 und 15 (unmittelbare Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken) die der RBI gemäß UNIQA-Syndikat (siehe Punkt 10.4) zuzurechnenden Stimmrechte aus insgesamt 193.538.303 Aktien der UNIQA, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 62,63%, gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) zuzurechnen. Ebenso sind diese Stimmrechte den Gesellschaften, die einzelne Raiffeisen-Landesbanken kontrollieren (Ziffern 1, 5, 8, 9), jeweils unverändert gemäß §§ 132, 133 Z 4 BörseG 2018 zuzurechnen. 4. Klargestellt wird auch, dass die wechselseitige Zurechnung von 193.538.303 Stimmrechte an UNIQA, sohin 62,63%, an UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung, Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung, RBI, RZB - BLS Holding GmbH und RZB Versicherungsbeteiligung GmbH gemäß §§ 132, 133 Z 1 BörseG 2018 gemäß bestehendem Syndikatsvertrag ("UNIQA-Syndikat") unverändert bleibt. Wien, am 20.8.2019 Rückfragehinweis: UNIQA Insurance Group AG Communication Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Tel.: +43 (1) 21175-3414 E-Mail: presse@uniqa.at Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/139/6/10345382/0/20190820_Beteiligungsmeldung_dt.pdf

