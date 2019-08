Der taiwanesische Hersteller TCI Co., Ltd. nutzt künftig die TLM-Verpackungstechnologie der Gerhard Schubert GmbH, um seine Functional Drinks zu verpacken. Ausschlaggebend für den Anwender war die modulare Robotertechnologie.TCI wurde 1980 gegründet und beschäftigt heute weltweit über 1.150 Mitarbeiter. In Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern hat das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten viele Produkte entwickelt, die sich auf der ganzen Welt erfolgreich verkaufen. Am Standort Pingtung, Taiwan, produziert TCI Functional Drinks, verschiedene Zubereitungsformen für fest-aktive pharmazeutische ...

