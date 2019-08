Es ist mal wieder Zinsphantasie in den Märkten... Die 100 Basispunkte, die Donald Trump fordert, sind wohl nicht machbar. Aber was ist, wenn die FED die Zinsen jetzt gar nicht senkt? Oder nur so weit, wie von den Märkten ohnehin längst eingepreist? Robert Halver beantwortet diese Fragen und sagt, was er gerade gekauft hat... Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/