Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street muss dem scharfen Erholungstempo der vergangenen Tage heute wohl erst einmal Tribut zollen. Vorbörslich zeigen sich die großen US-Indizes kaum verändert. Bei den Einzelwerten geht es heute um Baidu, BHP Billiton, Disney, Alphabet, Sony und Microsoft. Marco Uome mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.