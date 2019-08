Mainz (ots) - Ein ganzer Vormittag im Zeichen des berühmten Räubers: Am Samstag, 24. August 2019, ab 6.50 Uhr, zeigt das ZDF-Kinder- und Jugendprogramm 18 Folgen, von "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood", darunter acht Premieren. Auch die Kinderseiten der ZDFmediathek und die ZDFtivi-App stehen den ganzen Tag im Zeichen des britischen Sagenhelden. Die weiteren 44 neuen Episoden der zweiten Staffel zeigt das ZDF ab 21. September 2019 samstags um 8.20 Uhr in Doppelfolgen. Bei KiKA werden die insgesamt 52 neuen Episoden ab Montag, 26. August 2019, täglich um 19.00 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.



Im Zentrum der modernen 2D-/3D-Animation beweist sich der zehnjährige Robin Hood als mutiger und listenreicher Held. Er kämpft an der Seite seiner Mitstreiter Tuck, Little John, Marian und Scarlett rastlos für die Armen und Bedrängten - vor allem gegen die Intrigen von Prinz John. Und es weht frischer Wind in den Gängen von Schloss Nottingham: König Richard, Prinz Johns älterer Bruder, ist zur Freude des Volkes und zum Verdruss seines Bruders heimgekehrt. Auch der Sheriff hat Zuwachs bekommen. Seine kleine freche Tochter Isabelle mischt im Schloss gehörig mit. Robin kann auf einen neuen Helfer zählen: Derke wird wieder zu dem legendären Drachen, der er einst war. Aber nur, wenn er gute Laune hat.



