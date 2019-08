Börse Dax stagniert Nach dem starken Wochenauftakt haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine Pause eingelegt. weiterlesen Geldpolitik Trump fordert massive Zinssenkung durch die Fed Wieder attackiert US-Präsident Donald Trump die amerikanische Notenbank Fed aufs Heftigste. Was er von der Bank verlangt, macht er mit klaren Worten deutlich. weiterlesen Sicherheit Datenleck bei Mastercard: Auch deutsche Kunden betroffen Durch ein Datenleck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...