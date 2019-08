Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta032/20.08.2019/15:38) - Der Vorstand der Management Trust Holding Aktiengesellschaft (ISIN AT0000728050) ("MTH AG") beschloss heute, sämtliche Aktien der MTH AG vom Vienna MTF (bis zum 30.6.2019: Dritter Markt) zurückziehen zu wollen. Es ergeht eine Anzeige an die Wiener Börse über die angestrebte Zurückziehung der Aktien der MTH AG. Der letzte Handelstag wird voraussichtlich am oder kurz nach dem 27. September 2019 liegen.



Die Management Trust Holding Aktiengesellschaft ist eine international tätige Gruppe mittelständischer Firmen mit den Schwerpunkten Handel, Park- und Zutrittssysteme, Werkzeugmaschinenbau, Finanzbeteiligungen, Consulting, Software & System Engineering, beschäftigt rd. 6.700 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Wien.



(Ende)



