FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chipkonzern Infineon ist künftig in einem wichtigen Beratungsausschuss des US-Wirtschaftsministeriums vertreten. Bob LeFort, President von Infineon Americas, sei mit Wirkung zum 12. August in den Investment Advisory Council (IAC) bestellt worden, teilte die Infineon Technologies AG mit.

In dem Ausschuss unter Leitung von Wirtschaftsminister Wilbur Ross sitzen den Angaben zufolge 25 internationale Wirtschafts- und Unternehmensvertreter, die Ross in Fragen der Regierungspolitik und -programme beraten, um ausländische Direktinvestitionen in den USA zu fördern.

Der Konzern begrüße die Gelegenheit, seine Erfahrung und sein Fachwissen einzubringen, teilte Infineon mit.

August 20, 2019

