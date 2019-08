Bei Top-Kursen zu investieren, ist stets ein Risiko. Doch der größte Nahrungsmittelhersteller der Welt, Nestlé, macht mit einem deutschen Manager seit 2 Jahren vor, wie man einen Konzern mit mehr als 40 000 Artikeln ebenso kunstvoll wie effektiv und erfolgreich umbauen kann.



315 Mrd. Franken Börsenwert sind in diesem Sektor unschlagbar. Der Umsatz dürfte bei etwa 120 Mrd. Franken liegen. Dies ist deshalb unsicher, weil Vorstands-Chef Schneider ebenso viele Produkte verkauft wie neu einkauft.



Inzwischen sind gut 1/3 aller alten Umsätze ausgetauscht. Ohne Riesen-Deals, aber natürlich in Größenordnungen von Milliarden und mit nachweisbar regelmäßigem Anstieg des Gewinns.



Wo liegt das Risiko? Jedem kann ein Fehler unterlaufen, so auch CEO Schneider. Dem folgte eine Kurs-Strafe von vielleicht 10 %. Darin läge die Zukauf-Chance. Denn: Bei Nestlé fahren Sie über Jahre hinweg positiv mit.



