Vancouver (British Columbia), 20. August 2019. AgraFlora Organics International Inc. (CSE: AGRA, Frankfurt: PU31, OTCPK: AGFAF) (AgraFlora oder das Unternehmen), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von 50 Prozent der emittierten und ausstehenden Aktien von Eurasia Infused Cosmetics Inc. (Eurasia Infused) unterzeichnet hat. AgraFlora und Eurasia werden zusammenarbeiten, um das vertikal integrierte CBD-Verarbeitungs-, Fertigungs- und Vertriebsmodell des Unternehmens in die Asien-Pazifik-Region zu integrieren.

Eurasia Infused kontrolliert mittels einer kommerziellen Konzession mit CBD Group Asia Limited (CBD Group Asia) mit Sitz in Hongkong ein Vertriebsabkommen hinsichtlich Beauty- und Wellnessprodukte auf CBD- und Hanfbasis für die Gebiete der Volksrepublik China (China) und der Sonderverwaltungszone Hongkong. Das Vertriebsabkommen erstreckt sich auf das diversifizierte Portfolio von AgraFlora an mit CBD angereicherten und/oder auf Hanföl basierenden Körperpflegeprodukten, für die CBD Group Asia ein Exklusivrecht hinsichtlich des Verkaufs in China haben wird, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf

- mit CBD angereicherte Kosmetika;

- Hanf-Körperseifen;

- Lotionen und Hautseren auf Hanfbasis;

- mit CBD angereicherte Sonnencreme.

Die Principals von CBD Group Asia können beim Import und der individuellen Gestaltung hochwertiger kanadischer Verbrauchsgüter für den chinesischen Markt eine Erfahrung von über zehn Jahren vorweisen. Das Managementteam von CBD Group Asia hat bereits zuvor erstklassige kanadische Verbrauchsgüter an die größten chinesischen Einzelhandelsketten und Lebensmittelläden vertrieben, einschließlich RT-Mart International Ltd. und Carrefour SA. RT Mart allein betreibt über 484 Einzelhandelsstandorte in 233 Städten und 29 chinesischen Provinzen und verzeichnete im Jahr 2018 einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar.

AgraFlora und CBD Group Asia haben die Zusammenarbeit bei einer Vielzahl von Produktanpassungs- und Vertriebsinitiativen für ihre Produktlinie Whole Hemp Health an naturreinen Hautpflegeprodukten begonnen, um das Produktangebot des Unternehmens für eine rasche Akzeptanz auf den asiatischen Verbrauchsgütermärkten vorzubereiten. Die unternehmenseigene Produktlinie Whole Hemp Health basiert auf zu 100 Prozent biologischem kanadischem Hanfsamenöl und wird zurzeit über konventionelle Einzelhandelsläden, Amazon Prime sowie über eine integrierte Shopify-E-Commerce-Plattform direkt an den Verbraucher vermarktet. Zu den laufenden Anpassungs- und Vertriebsleistungen von Verbrauchsgütern von AgraFlora und CBD Group Asia zählen Folgende:

- Nationale Verbrauchsgüterverzeichnisse, die die stark frequentierten Vertriebskanäle von CBD Group Asia nutzen

- Zulassung des Hanföl-Analysezertifikats

- Produkt- und Verpackungsanpassungen

- https://wholehemphealth.ca/pages/preview

- Entwicklung eines mit Hanfwurzelöl angereicherten Vollspektrum-CBD-Gesichtsserums

- Aufbau eines Netzwerks von chinesischen Kurzzeitgeschäften mit den Marken Canutra / Whole Hanf Health, die das Einzelhandelsprofil und die Markenpräsenz des Unternehmens wirtschaftlich und zeitnah erweitern

- Integration in die eigene Direktvertriebsplattform WeChat von CBD Group Asia

- Uneingeschränkter Zugriff auf zurzeit 1,08 Mrd. tägliche Nutzer

- Zollagententätigkeit

- Logistikoptimierung

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, sagte: In China ansässige Verbraucher sind seit jeher von hochwertigen kanadischen Verbrauchsgütern begeistert. Das CBD-Vertriebsabkommen von AgraFlora mit CBD Group Asia ergänzt unser Bestreben, internationale Regalflächen für unsere innovative, hochwertige Reihe an mit Cannabinoiden angereicherten Körperpflegeprodukten in Rechtsprechungen zu schaffen, die sich in einer günstigen Position für geometrisches Wachstum befinden.

CBD Group Asia hat AgraFlora als Partner der Wahl für die Kommerzialisierung und den Vertrieb von CBD ausgewählt, da es über erstklassige Aktiva, Humankapital und Produktionskapazitäten verfügt. Laut der in Hongkong ansässigen Investmentgesellschaft Regent Pacific Group wird der CBD-Markt allein in China bis 2024 auf 15 Milliarden US-Dollar prognostiziert, wobei Beauty- und Wellnessprodukte als primäre Katalysatoren genannt werden.

Über Canutra, seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft für mit Cannabinoiden angereicherte Kosmetika/Topika, ist AgraFlora mit soliden Anbau-, Extraktions-, Produktions- und Vertriebskapazitäten in der Vorzeige-Anlage des Unternehmens in Kent County (New Brunswick) ausgestattet. Canutra besitzt und betreibt 76 Hektar an nicht zoniertem, dürrem Agrarland, einschließlich einer 1.000 Fuß langen Uferzeile.

Der Standort des Unternehmens in New Brunswick, vormals eine staatliche Landwirtschafts- und Forschungseinrichtung, verfügt über mehr als 17.500 Quadratmeter an kommerziellen Produktionsanlagen sowie über zwölf separate freistehende Gebäude. Canutra wurde von Health Canada eine Industriehanflizenz für sein Landpaket in New Brunswick erteilt und wartet auf die bevorstehende Vergabe der Cannabis-Forschungslizenz 2019 von Health Canada.

Canutra produziert und vertreibt hochwertige Körperpflege-, Kosmetik- und mit Cannabinoiden angereicherte Produktlinien, einschließlich einer Reihe vertrauenswürdiger Verbrauchermarken wie Whole Hemp Health, einer kanadischen, naturreinen, handgefertigten Hautpflegelinie, die mit zu 100 Prozent kanadischem Bio-Hanfsamenöl formuliert wird.

James Foster, CEO von CBD Group Asia, sagte: In Kanada hergestellte CBD-Kosmetikprodukte zählen aufgrund ihrer hohen Qualität, ihrer Markeninnovation und ihre Integrität zu den von chinesischen Verbrauchern am besten bewerteten Produkten. Die Partnerschaft mit AgraFlora ermöglicht uns einen direkten Zugang zu einigen der bekanntesten Marken Kanadas, um diese über unsere Vertriebskanäle in Asien zu verkaufen.

Unsere eigene Vertriebsplattform nutzt WeChat, eine chinesische App mit zurzeit 1,08 Milliarden täglichen Nutzern, die die größte eigenständige App der Welt darstellt. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt zu einem nachhaltigen Erfolg zu machen, zumal sich die asiatischen Märkte weiterhin öffnen und entwickeln.

Gemäß den Bedingungen des Wertpapierkaufabkommens (das Abkommen) wird AgraFlora 50 Prozent der emittierten und ausstehenden Aktien von Eurasia Infused erwerben und dafür insgesamt 15 Millionen Stammaktien des Unternehmens erhalten - basierend auf dem fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der AgraFlora-Stammaktien an den fünf Handelstagen vor der Bekanntgabe des endgültigen Abkommens. Der Abschluss dieser Übernahme unterliegt den üblichen Bedingungen.

Für diese Transaktion ist eine Vermittlungsprovision zu entrichten.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche.

