Der Euro hat sich am Dienstag im europäischen Späthandel weiter kaum bewegt. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1080 US-Dollar und damit am selben Niveau wie in der Früh.Der mit Spannung erwartete Auftritt von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte vor dem italienischen Senat brachte den Rücktritt des Politikers. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...