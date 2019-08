FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) prüft mögliche Insidertransaktionen bei dem Leasingspezialisten Grenke. Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche geht es dabei um Transaktionen eines zurückgetretenen Aufsichtsrats des MDAX-Unternehmens.

"Ich kann bestätigen, dass wir den Handel in Papieren der Grenke AG rund um die Gewinnwarnung vom 29. Juli routinemäßig auf möglichen Insiderhandel analysieren", sagte eine Bafin-Sprecherin auf Nachfrage von Dow Jones Newswires. Zu konkreten Personen äußere sich die Aufsichtsbehörde grundsätzlich nicht.

Die Wirtschaftswoche berichtet am Dienstag, der Mann habe als Mitglied des Aufsichtsrates am 25. Juli 500 Grenke-Aktien im Gesamtwert von 47.500 Euro verkauft. Vier Tage später veröffentlichte das Unternehmen eine Gewinnwarnung, der Kurs fiel deutlich. Der Aufsichtsrat kaufte die Aktien Anfang August zurück und zahlte für das Paket gut 9.000 Euro weniger, als er bei seinem Verkauf kassiert hatte, so das Blatt. Die Bafin prüfe nun, ob er sich bei den Transaktionen verbotenerweise internes Unternehmenswissen zunutze gemacht habe.

Bei Grenke war kurzfristig keine Stellungnahme zu dem Bericht zu erhalten.

Die Grenke AG hatte am Morgen mitgeteilt, dass ihr Aufsichtsratsmitglied Heinz Panter sein Amt nach nur drei Monaten mit sofortiger Wirkung niederlegt. Der selbstständige Unternehmensberater war auf der Hauptversammlung im Mai in das Gremium gewählt worden. Gründe für das Ausscheiden nannte das Unternehmen nicht. Grenke will nun gerichtlich einen Nachfolger bestellen lassen. Auf der Hauptversammlung 2020 soll dann ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt werden.

