FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Dienstag überwiegend etwas zurückgekommen. Der DAX fiel um 0,5 Prozent auf 11.651 Punkte, auch MDAX und TecDAX gaben etwas nach. Nach zwei Tagen mit kräftig erholten Kursen sprachen Händler von einem Rücksetzer bei dünnen Umsätzen. Etwas belastet wurde die Stimmung von der Regierungskrise in Italien. Besonders stark unter Druck gerieten Immobilien-Aktien.

Laut einem Beschluss des Bundesverfassungserichts verstößt die Mietpreisbremse nicht gegen das Grundgesetz. Die Regelungen verstoßen demnach weder gegen die Eigentumsgarantie noch gegen die Vertragsfreiheit oder den allgemeinen Gleichheitssatz. Unter den Einzelwerten fielen Vonovia um 3,1 Prozent, LEG Immobilien um 3,2 Prozent und Ado Properties um 0,8 Prozent.

Deutsche Wohnen gaben um 3,4 Prozent nach. Vorbörslich hatte noch die Nachricht über den Verkauf eines Portfolios für etwa 615 Millionen Euro den Kurs gestützt.

Spekulation um nachgebessertes Gebot treibt Osram-Aktie

Osram reagierten mit einem Anstieg von 1,4 Prozent auf 35,15 Euro auf einen Bloomberg-Bericht, laut dem die Investoren Bain und Carlyle eine Erhöhung ihres Gebots von 35 Euro je Aktie in Erwägung ziehen. Neu war die Spekulation nicht, sie ging bereits mit Bekanntwerden der Gegenofferte von AMS für Osram durch die Handelsräume. AMS bietet 38,50 Euro.

Lufthansa standen dagegen weiter unter Druck und verloren 1,6 Prozent. Die Stimmung für die Aktie war weiter angeschlagen. Überkapazitäten und ein schwieriger Heimatmarkt drückten.

Bayer mit Verkauf der Tiergesundheitssparte nur leicht im Minus

Bayer gaben um 0,5 Prozent nach. Der Konzern hat den Verkauf der Sparte Tiergesundheit unter Dach und Fach gebracht. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verkauft er den Bereich für 7,6 Milliarden US-Dollar an Elanco Animal Health. Das US-Unternehmen zahlt 5,3 Milliarden Dollar in bar und 2,3 Milliarden Dollar in eigenen Aktien. Der Verkauf war allgemein erwartet worden.

Stärkster DAX-Gewinner waren Adidas mit einem Plus von 0,6 Prozent. Händler sprachen von einer Erholung nach den jüngsten Abgaben, zudem wird der Aktie eine Aufstiegschance in den paneuropäischen Blue-Chip-Index Stoxx-600 zugebilligt. In der zweiten Reihe stiegen MTU um 0,8 Prozent auf die neue Rekordmarke von 245,20 Euro, der Triebwerkhersteller wird im September voraussichtlich in den DAX aufsteigen.

GK Software notierten nach einer Kapitalerhöhung 0,9 Prozent im Minus mit 66,40 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,8 (Vortag: 78,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,51 (Vortag: 2,75) Milliarden Euro. Es gab 2 Kursgewinner, 26 -verlierer und 2 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.651,18 -0,55% +10,34% DAX-Future 11.635,00 -0,67% +10,01% XDAX 11.641,88 -0,52% +10,03% MDAX 24.986,85 -0,75% +15,74% TecDAX 2.732,61 -0,71% +11,53% SDAX 10.483,01 -0,39% +10,24% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,89 71 ===

