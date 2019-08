Verschnaufpause an den Börsen, Warten auf Jackson Hole

Nach den jüngsten Kursgewinnen legte der DAX am heutigen Dienstag eine Verschnaufpause ein. Dabei steht aktuell das am Donnerstag startende Treffen der weltgrößten Notenbanken in Jackson Hole im Fokus.

Das war heute los. Der DAX verzeichnete heute zunächst einen kleinen Zuwachs, woraufhin das deutsche Börsenbarometer in den Konsolidierungs-Modus wechselte. Die Anleger richteten ihre Blicke auf das kommende Notenbanktreffen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fed-Chef darin eine weitere Zinssenkung für den September andeutet. US-Präsident Donald Trump hatte gestern Abend die Fed erneut scharf angegangen und eine kräftige Zinssenkung um mindestens einen Prozentpunkt gefordert.

An den Anleihenmärkten heizten die Spekulationen um eine baldige Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe durch die Europäische Zentralbank die Nachfrage an. Dies drückte abermals auf die Anleihenrenditen. Der Goldpreis konnte dagegen nach der jüngsten Konsolidierung wieder leicht zulegen. Im Fokus stand die Marke von 1.500 US-Dollar pro Feinunze.

