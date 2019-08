Pressemitteilung der Kanzlei Schirp & Partner Rechtsanwälte:

Teamverstärkung durch Univ.-Prof. Dr. Kai-Oliver Knops

Prof. Dr. Kai-Oliver Knops ist seit dem 1. August 2019 als Of Counsel in der Kanzlei Schirp & Partner Rechtsanwälte tätig. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Trier, Köln und Heidelberg war Kai-Oliver Knops zunächst ab 1997 als Rechtsanwalt, ab 2002 in Singularzulassung beim Oberlandesgericht Köln und später als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht tätig. Nach zwischenzeitlicher Promotion und Lehrstuhlvertretung ...

