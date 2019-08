Die Investmentbank Barclays hat Shell im Zuge der jährlichen Überprüfung ihrer Anlageurteile zu vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das Kursziel senkte Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie von 3250 auf 3100 Pence. Neuer "Top Pick" in Europa sei nun Total. Shell sei ebenso wie Repsol industriell betrachtet in ihrer Bewertungsskala abgerutscht. Die Shell-Aktie sei inzwischen fair bewertet./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 15:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2019 / 15:45 / GMT

