Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:37 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.350,23 -0,56% +11,62% Stoxx50 3.077,28 -0,54% +11,49% DAX 11.651,18 -0,55% +10,34% FTSE 7.125,00 -0,90% +6,86% CAC 5.344,64 -0,50% +12,98% DJIA 26.089,71 -0,18% +11,84% S&P-500 2.915,91 -0,26% +16,32% Nasdaq-Comp. 7.992,08 -0,13% +20,45% Nasdaq-100 7.713,03 -0,08% +21,85% Nikkei-225 20.677,22 +0,55% +3,31% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,87 +69

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,17 56,21 -0,1% -0,04 +17,4% Brent/ICE 59,91 59,74 +0,3% 0,17 +8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.505,74 1.495,30 +0,7% +10,44 +17,4% Silber (Spot) 17,16 16,89 +1,6% +0,27 +10,7% Platin (Spot) 848,89 852,15 -0,4% -3,26 +6,6% Kupfer-Future 2,58 2,60 -1,0% -0,03 -2,6%

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Den nächsten Impuls dürften die wöchentlichen US-Lagerdaten des American Petroleum Institute (API) setzen, die nachbörslich veröffentlicht werden. Die Ölpreise befinden sich seit rund zwei Wochen in einer Aufwärtsbewegung und werden dabei von der Erwartung weiterer geldpolitischer Maßnahmen der Notenbanken gestützt, die einer drohenden Rezession entgegenwirken sollen, wie es heißt. Gebremst wird der Preisverfall von Meldungen des Vortages, wonach jemenitische Rebellen am Wochenende einen Drohnenangriff auf das größte saudische Ölfeld vorgenommen haben sollen. Der Goldpreis erholt sich leicht von den Abgaben zu Wochenbeginn und notiert wieder über der Marke von 1.500 Dollar. Die Erwartung sinkender Zinsen durch die US-Notenbank stütze das Edelmetall, heißt es. Auch wird mit einem taubenhaften Fed-Protokoll gerechnet.

FINANZMARKT USA

Wenig verändert - Nach den kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn werden Anleger an der Wall Street am Dienstag schon wieder vorsichtiger. Denn außer positiven Äußerungen von verschiedenen Seiten scheint eine Lösung des US-chinesischen Handelsstreits weiter nicht in Sicht. Vor allem die deutlich anziehenden Rentennotierungen untermauern die Sorgen, auch wenn sich die US-Börsen nur knapp im Minus zeigen. Händler sprechen auch von einer gewissen Kaufzurückhaltung angesichts wichtiger Notenbankereignisse im Verlauf der Woche. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Sitzung. Auf größeres Interesse stößt jedoch das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole. Am Freitag wird dort US-Notenbankpräsident Jerome Powell sprechen. Der Markt erhofft sich Hinweise auf die Zinspolitik der Fed. Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal den Umsatz leicht gesteigert und die Gewinnerwartungen übertroffen. Unter anderem aufgrund der potenziellen Auswirkungen durch Zölle und der Entwicklung der Holzpreise wird Home Depot mit dem Blick auf ihr Umsatzwachstum im laufenden Jahr aber vorsichtiger. Die Aktie gewinnt 4,5 Prozent. Die Titel von Elanco verlieren 8,2 Prozent. Das Unternehmen übernimmt für 7,6 Milliarden US-Dollar den Bereich Tiergesundheit der deutschen Bayer. Dagegen klettern die Aktien von Baidu um 7,1 Prozent. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber hat zwar im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet, aber dennoch die Markterwartungen übertroffen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Nach zwei Tagen mit kräftig erholten Kursen sprachen Händler von einem Rücksetzer bei dünnen Umsätzen. Dabei schlossen alle Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Minus. Der MIB in Mailand gab mit dem Ende der Regierungskoalition um 1,1 Prozent nach. Den Tiefststand markierte der Index vor der Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Giuseppe Conte. Danach ließ der Druck wieder etwas nach. Möglich seien nun Neuwahlen, eine Technokraten-Regierung oder aber eine andere Koalition, hieß es. Auch die italienischen Renditen drehten wieder nach unten. Gesucht waren in diesem Umfeld auch Anleihen anderer europäischer Staaten, vor allem deutsche. Daneben rückte das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den Fokus. Am Freitag wird US-Notenbankchef Jerome Powell dort sprechen, Börsianer erhoffen sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der Fed. Kein guter Tag war es für den Immobiliensektor, denn laut einem Beschluss des Bundesverfassungserichts verstößt die Mietpreisbremse nicht gegen das Grundgesetz. Vonovia fielen um 3,1 Prozent, LEG Immobilien um 3,2 und Ado Properties um 0,8 Prozent. Osram reagierten mit einem Anstieg von 1,4 Prozent auf 35,15 Euro auf einen Bloomberg-Bericht, laut dem die Investoren Bain und Carlyle eine Erhöhung ihres Gebots von 35 Euro je Aktie in Erwägung ziehen. Neu war die Spekulation nicht, hieß es. Bayer fielen um 0,5 Prozent. Der Konzern hat den Verkauf der Sparte Tiergesundheit unter Dach und Fach gebracht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Mo, 17:14 % YTD EUR/USD 1,1097 +0,15% 1,1083 1,1097 -3,2% EUR/JPY 117,97 -0,12% 118,02 118,18 -6,2% EUR/CHF 1,0862 -0,12% 1,0866 1,0882 -3,5% EUR/GBP 0,9129 -0,07% 0,9143 0,9143 +1,4% USD/JPY 106,31 -0,27% 106,48 106,51 -3,0% GBP/USD 1,2156 +0,24% 1,2122 1,2138 -4,8% USD/CNY 7,0604 +0,14% 7,0638 7,0498 +2,6% Bitcoin BTC/USD 10.751,50 +0,40% 10.770,75 10.680,75 +189,1%

Der Euro reagiert gelassen auf den Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Die Regierung in Rom ist damit am Ende. Wie es nun weitergeht in Italien, ist derzeit offen. Als das Schlimmste von mehreren denkbaren Szenarien der italienischen Innenpolitik für den Euro bezeichnen die ING-Analysten Neuwahlen. Aber selbst in diesem Fall sei nicht mit einem deutlichen und länger anhaltendem Fall des Euro unter 1,10 Dollar zu rechnen. Aktuell steigt die Gemeinschaftswährung sogar auf 1,1097 nach einem Tagestief bei 1,1066 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auch am Dienstag haben an den Börsen in Ostasien die positiven Vorzeichen überwogen. Im Vergleich zum Vortag fielen die Gewinne aber meist bescheiden aus. Gestützt wurde die Stimmung von einer kleinen Zinssenkung der chinesischen Zentralbank (PBoC) und der Entspannung im Streit zwischen USA und China um den Telekomausrüster Huawei. Letzteres stützte die Technologiewerte. Auch die Aussicht auf ein Konjunkturpaket in Deutschland habe zum positiven Sentiment beigetragen, hieß es. Wegen der bevorstehenden Konferenz der US-Notenbank in Jackson Hole hätten sich die Investoren aber nicht mehr allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Bereits am Montag hatte eine geldpolitische Lockerung der PBoC den Börsen der Region Auftrieb gegeben. Die PBoC hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Referenzzinssätze für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate (LPR) ersetzt werden. Am Dienstag hat die PBoC nun die einjährige LPR auf 4,25 von 4,31 Prozent gesenkt. Damit liegt sie 10 Basispunkte unter dem einjährigen Lombardsatz. Die fünfjährige LPR wurde auf 4,85 von 4,90 Prozent zurückgenommen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler will mit elektrischem Transporter angreifen

Nach dem elektrischen SUV EQC will Daimler mit einem elektrischen Van im Markt für E-Transporter angreifen. Das Startsignal für das Serienfahrzeug EQV mit einer Reichweite von 405 Kilometern gab der DAX-Konzern am Dienstag anlässlich der Weltpremiere. Die ersten Auslieferungen sind dann für das erste Halbjahr 2020 geplant.

Daimler will im Van-Geschäft Zielmarge mittelfristig erreichen

Daimler wird im Van-Geschäft kurzfristig nicht die hohen Renditen vergangener Jahre erreichen. Aber "wir wollen mittelfristig eine ROS (Umsatzrendite) von 8 Prozent erreichen", sagte Vans-Chef Marcus Breitschwerdt. Vergangenes Jahr war die operative Marge auf nur noch 2,3 Prozent nach 8,7 Prozent im Jahr davor abgesackt. Nach dem schlechten zweiten Quartal 2019 mit einem Milliardenverlust ist Daimler im Transportergeschäft auch dieses Jahr weit von dem eigentlichen Ziel entfernt.

US-Wirtschaftsministerium bestellt Infineon-Manager in Beratungsausschuss

Der Chipkonzern Infineon ist künftig in einem wichtigen Beratungsausschuss des US-Wirtschaftsministeriums vertreten. Bob LeFort, President von Infineon Americas, sei mit Wirkung zum 12. August in den Investment Advisory Council (IAC) bestellt worden, teilte die Infineon Technologies AG mit.

Bafin prüft nach Gewinnwarnung möglichen Insiderhandel bei Grenke

