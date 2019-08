Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Marken ist jetzt der einzige klinische Logistikanbieter mit voll integrierten Leistungen.



Marken gab heute bekannt, dass sein ambulanter Pflegedienst für klinische Prüfungen in der Wohnung des Patienten in den meisten wichtigen Märkten rund um die Welt den Betrieb aufgenommen hat. Dieser Dienst kann in das bereits fest etablierte Logistiknetz von Marken integriert werden. Der ambulante Pflegedienst für zu Hause ist eine Erweiterung des bestehenden Logistikprogramms zur Direktlieferung an Patienten. Das erweiterte Leistungsangebot umfasst nun: Lagerung von Arzneimitteln, Direktlieferung an Patienten, biologische Probenahme, eine Zentralapotheke sowie einen ambulanten Pflegedienst für zu Hause.



Der neue Service wurde unter Beachtung aller für international durchgeführte klinische Studien geltenden Vorschriften und Richtlinien entwickelt. Diese Vorschriften umfassen: HIPAA und andere entsprechende Datenschutzgesetze in verschiedenen Ländern, die Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sowie die Validierung von Computersystemen. Es wurde eine neue Betriebssoftware entwickelt sowie ein neuer Satz Standardarbeitsanweisungen, gekoppelt mit strengen Schulungsanforderungen. Die neue Betriebssoftware wird die Dokumentation der Studientermine auf Papier reduzieren, die sichere Übertragung von Dokumenten in Echtzeit ermöglichen und die Projektaufsicht verbessern.



Der neue ambulante Pflegedienst für zu Hause kann in die anderen Serviceleistungen von Marken integriert werden, wie z. B.: Lagerung von Arzneimitteln in seinem Depotnetz, Nutzung seiner zentralen Apothekendienste und Koordination mit seinen weltweiten Kurierdiensten. Durch eine kundenspezifische Kombination und Integration dieser Leistungen lassen sich qualitativ bessere und kostengünstigere studienspezifische Lösungen entwickeln.



Wes Wheeler, CEO von Marken, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr über die weltweite Einführung unseres neuen ambulanten Pflegedienstes. Dezentralisierte klinische Studien werden immer beliebter, und wir sorgen dafür, dass wir die Anforderungen unserer Kunden, die sich im Rahmen der Transformation ihrer Branche ergeben, erfüllen können. Wir sehen unser ambulantes Pflegedienstnetz für zu Hause als einen wichtigen neuen Service, der die Rekrutierung und Erhaltung von Patienten verbessern kann, sowie als eine besser integrierte Lösung."



Informationen zu Marken



Marken ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UPS. Marken ist das einzige Unternehmen, das sich zu 100 % der Umsetzung von patientenzentrierten Lieferketten für die Arzneimittel- und Life-Sciences-Branche widmet. Marken steht bei direkt für Patienten erbrachten Dienstleistungen, bei der ambulanten Pflege zu Hause und beim Transport biologischer Proben nach wie vor an der Spitze und verfügt für die Lagerung und den Vertrieb von Materialien für klinische Studien über ein erstklassiges GMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 51 Standorten auf der ganzen Welt. Die mehr als 1.000 Mitarbeiter von Marken betreuen jeden Monat 80.000 Arzneimittellieferungen und biologische Lieferungen aller Temperaturbereiche in über 150 Ländern. Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffung von Hilfsmaterial, Lagerung und Verteilung, Verifizierung von Transportrouten sowie GDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatung runden die einzigartige Position von Marken in der Pharma- und Logistikbranche ab.



