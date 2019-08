Zusammenarbeit soll cloudfähige Lösungen im Unternehmensmaßstab auf Google Cloud Platform bereitstellen

DXC Technology (NYSE: DXC) gab heute eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, die es Unternehmenskunden ermöglichen soll, ihre geschäftskritische IT zu modernisieren und digitale Lösungen in Google Cloud Platform zu integrieren.

Mit der strategischen Partnerschaft startet DXC auch ein Google Cloud Platform Center of Excellence (COE) und ein Google Cloud Artificial Intelligence (AI) COE, um Kunden in Schlüsselindustrien sichere, skalierbare und agile cloudbasierte digitale Plattformen zur Verfügung zu stellen, die erweiterte Datenanalysefunktionen nutzen.

Die neue Zusammenarbeit konzentriert sich zunächst auf gemeinsame Lösungen in Branchen wie Versicherungen, Öl- und Gasexploration, Automobil, Konsumgüter, Einzelhandel sowie Banken und Kapitalmärkte. Google Cloud tritt nun dem DXC Partner Network als strategischer Partner bei.

"Unsere neue Google Cloud-Partnerschaft wird Kunden zugute kommen, die bei ihrer digitalen Transformation die nächste Stufe erreichen wollen", sagte Edward Ho, Executive Vice President und General Manager, Offerings, DXC. "Die führende Infrastruktur sowie die führenden Produkte und Lösungen von Google Cloud zusammen mit der umfassenden Branchenexpertise und der Führungsrolle von DXC im Bereich KI und maschinelles Lernen werden neue Wege für Unternehmen definieren, um weltweit auf datenintensive Anwendungen zuzugreifen, diese zu verwalten und zu nutzen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse ermöglichen es Kunden, personalisiertere, maßgeschneiderte digitale Lösungen anzubieten und gleichzeitig von den Fähigkeiten, dem Wert und den Vorteilen einer offenen, kollaborativen und sicheren Cloud zu profitieren."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DXC, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT-Systeme zu unterstützen und die Einführung von Google Cloud-Lösungen innerhalb des umfangreichen Kundenstamms von DXC zu beschleunigen", sagte Carolee Gearhart, Vice President, Worldwide Channel Sales bei Google Cloud. "Diese Partnerschaft kombiniert die bewährte Erfahrung von DXC im Bereich IT-Management und IT-Modernisierung mit den führenden Infrastruktur- und Cloud-Fähigkeiten von Google Cloud und schafft so für Tausende von Unternehmenskunden neue Wege in die Cloud."

Über die Partnerschaft

DXC und Google Cloud werden gemeinsam in die Entwicklung von Lösungen, Schulungen, Zertifizierungen und Marketingkampagnen investieren und bei deren Umsetzung zusammenarbeiten, um Dienstleistungen von Google Cloud Platform zu vertreiben und bereitzustellen. Die digitalen Angebote von DXC in den Bereichen Workplace and Mobility, Cloud and Platform Services, Analytics, Business Process Services und Security werden mit den Produkten von Google Cloud Platform zu überzeugenden neuen Unternehmenslösungen kombiniert. DXC wird seine Expertise der Google Cloud in seinen Digital Transformation and Innovation Centers sowie in seinen Analytiklabors nutzen.

Die neue strategische Partnerschaft zwischen DXC und Google Cloud wird die folgenden Funktionen und Fähigkeiten in großem Maßstab anbieten:

Anwendungstransformation und -migration auf die Google Cloud Platform, wie z. B. die Bereitstellung robuster E-Commerce-Engines.

Gemanagte Infrastruktur- und Plattformdienste sowie der Weiterverkauf von Google Cloud Platform für Kunden, die auf die Plattform wechseln.

Tiefe Einblicke in die Arbeitsumgebungen der Kunden durch das maschinelle Lernen und die KI-Dienste von Google Cloud, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und eine digitale Grundlage zu bieten, die vorausschauende und proaktive Analysen für das Management mobiler Geräte nutzt.

Die Fähigkeit, massive Datensätze für "Mashups" zu nutzen, die Geschäftseinblicke liefern und/oder fein abgestimmte Customer Targeting-Strategien aus der KI fördern.

Erweiterte Optionen für die Bereitstellung von gemanagten SAP-Lösungen weltweit auf Google Cloud Platform für Kunden, die SAP verwenden.

Von Google geschulte Fachleute für die Implementierung und den Support von Android-Anwendungen.

