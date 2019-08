InSight Face, das neue Produkt des Unternehmens, erzielt höchste Genauigkeit, Effizienz und Kundenzufriedenheit.

LOS GATOS, Kalif., Aug. 20, 2019der Marktführer für intuitive Biometrie, gab heute bekannt, dass es in der Biometric Technology Rally 2019 des US Department of Homeland Security in allen Kategorien die besten Noten für seine Leistungen erhalten hat. Die kooperative Gesichtserkennungslösung InSight Face von Tascent wurde im Vergleich mit insgesamt 14 anderen führenden Produkten bewertet und bot die höchste Genauigkeit, die höchste Effizienz und die höchste Kundenzufriedenheit unter allen Wettbewerbern. Sie war die einzige Lösung, die alle Zielsetzungen des DHS für die Bewertung erfüllte.



In ihrem zweiten Jahr nahm sich die DHS Biometric Technology Rally der Aufgabe an, die Leistung verschiedener Erfassungsgeräte, Algorithmen und Modalitäten in einem realistischen Anwendungsfall zu vergleichen, der das Boarding von Fluggesellschaften oder vergleichbare Reiseabfertigungen mit großem Durchsatz imitiert. Für jedes zu testende Gerät wurden Benutzer, die eine breite demografische Verteilung ausmachten, angewiesen, durch eine etwa 2,5 Meter lange Erfassungszone zu gehen, alle Anweisungen zu befolgen und Feedback zur Benutzererfahrung zu geben. Die resultierenden biometrischen Gesichtsbilder wurden dann mit einer erfassten Bildergalerie verglichen und auf die entsprechende Leistung bewertet.

Die offiziellen DHS-Testergebnisse, die sich auf Tascent mit dem Teamcodenamen "Teton" beziehen, zeigen, dass InSight Face von Tascent eine 0,0%ige Fehlerquote, eine True-Identification-Rate von 99,5 %, eine Zufriedenheitsbewertung von 98,1 % und einen durchschnittlichen Durchsatz.

"Wir freuen uns, dass die Ergebnisse der Biometric Technology Rally 2019 unsere Perspektive bestätigen, dass ein biometrisches System Komfort, Genauigkeit, Benutzerzufriedenheit und Inklusion ohne Kompromisse liefern kann", sagte Dan Potter, VP of Research and Development bei Tascent. "Da die biometrische Authentifizierung zunehmend als wesentlicher Technologiefaktor anerkannt wird, wird dieser ganzheitliche Ansatz für die biometrische Leistung sowohl für Unternehmen als auch für Regierungsorganisationen von entscheidender Bedeutung sein."

InSight Face, Tascents biometrisches System mit hohem Durchsatz in der fünften Generation, wird Ende 2019 veröffentlicht. Es kombiniert das preisgekrönte Industriedesign von Tascents InSight Onemit einer nahtlosen "On-the-move"-Gesichtserkennungsfunktion, die bei Einzelpersonen oder kleinen Gruppen funktioniert. Im Gegensatz zu einer Überwachungskamera- oder CCTV-basierten Gesichtserkennungslösung ist InSight Face ein kooperatives System, das Benutzer aktiv einbindet, um ein intuitives und einladendes Erlebnis zu bieten.

"Die Biometrik verändert den Flugverkehr bereits jetzt auf globaler Ebene und bietet Fluggesellschaften, Flughäfen und Reisenden ein neues Maß an Effizienz, Personalisierung und Komfort", sagt Alastair Partington, Gründer und Co-CEO von Tascent. "Bei dem Niveau der Leistung und Benutzerfreundlichkeit, das wir jetzt sehen, kann man davon ausgehen, dass die biometrische Authentifizierung nicht nur Flugreisen revolutionieren wird, sondern jede Branche, die positive Kundenbindung und optimierte Kundenerlebnisse schätzt. Wir freuen uns auf diese neue Generation kooperativer biometrischer Lösungen, um Einzelpersonen mehr Möglichkeiten zu geben, mit Organisationen zu interagieren - sicher, bequem und vertrauensvoll."

Über Tascent

Tascent nutzt die Kraft der Biometrie, um reibungslose Erlebnisse in einer vernetzten Welt zu ermöglichen. Wir konzentrieren uns auf die Erstellung intuitiver Hardware, Software und Services und bieten umfassende Funktionen für maßgeschneiderte Identitätslösungen. Durch Partnerschaften liefern wir die Stärke einer vertrauenswürdigen Identität, um Reisen, Finanzdienstleistungen, Fahr- und Eintrittskartenausgabe sowie Veranstaltungen, den Zugang zum Arbeitsplatz, staatliche Dienstleistungen und humanitäre Bemühungen positiv zu beeinflussen.

Während viele biometrische Unternehmen komplexe und nicht-intuitive Produkte anbieten, macht Tascent es unseren Partnern leicht, leicht zugängliche und dennoch robuste multimodale biometrische Identitätssysteme zu integrieren und bereitzustellen. Heute dienen unsere biometrischen Geräte und Lösungen jedes Jahr zig Millionen Menschen in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen. Wir streben Innovationen an und schaffen Produkte, die bisher unerfüllte Anforderungen an wichtige, jedoch routinemäßige Identitifizierungsprozesse erfüllen und das Leben simpler und einfacher machen.

Tascent mit Sitz im Silicon Valley, Kalifornien, unterstützt Kunden und Partner weltweit durch seine Büros in Washington DC, Dubai, London und Singapur.

www.tascent.com

