Swingtrade im Edelmetall-Boom: First Majestic Silver Corp. (AG) intraday nochmal 5% plus! Jetzt noch in diese Silber-Aktie einsteigen?

Symbol:ISIN: CA32076V1031: Nach einer längeren Seitwärtsbewegung zu Jahresbeginn zwischen 5 und 7,20 USD profitiert die Aktie des kanadischen Silberbergbau-Unternehmens seit Ende Mai vom anhaltenden Run auf die Edelmetalle. Seitdem konnte die Aktie bis zum Allzeithoch am 9. August ihren Börsenwert verdoppeln, die Pullbacks wurden stets gleich vom 20er-EMA retourniert, so auch bei der jüngsten Konsolidierung zur Monatsmitte. Heute erfolgte ein signifikanter Ausbruch mit einem Tagesplus von 5 Prozent.Angesichts der eher bärischen Situation bei S&P 500, Dax & Co. ist die Flucht in die Edelmetalle eine logische Konsequenz. First Majestic Silver hat eine schöne Performance hingelegt und beim nächsten Pullback könnte sich ein Einstieg lohnen.Nach dem heutigen Breakout ist ein Rücksetzer in den nächsten Tagen auf den 20er-EMA denkbar. Eine grüne Kerze darüber könnte als Einstiegssignal genutzt werden. Der Stopp Loss sollte dann etwas unter dem 20er-EMA platziert werden. Als vorläufiges Kursziel könnte das Allzeithoch bei 11 USD anvisiert werden, es ist aber nicht ganz auszuschließen, dass die Edelmetall-Rallye gleich weiter durchstartet.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/first-majestic-silver-ag-mit-breakout/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AG.