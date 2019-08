von Julia Groß, Euro am SonntagZum 1. September übergibt Simon Moroney nach 20?Jahren den Chefposten der Münchner Biotechfirma MorphoSys an Jean-Paul Kress, und er hinterlässt, wie es so schön heißt, ein bestelltes Haus. Im kommenden Jahr könnte nach dem erfolgreichen Launch des Schuppenflechtemedikaments ...

Den vollständigen Artikel lesen ...