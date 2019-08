"Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Brexit/EU:

"Johnson versucht bereits, ein Szenario aufzubauen, dass es ihm in einigen Wochen möglich macht, der angeblich so störrischen und überheblichen EU die Schuld für einen harten Bruch ohne Abkommen in die Schuhe zu schieben. Denn dies scheint die einzige Möglichkeit zu sein, das eigene Scheitern verkleistern zu können. Oder anders gesagt: Auch Johnson hat keinen Plan, wie er die Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland so lösen soll, dass der brüchige Frieden zwischen den beiden Landesteilen gewahrt bleiben kann."/yyzz/DP/nas

