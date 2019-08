"Die Welt" zu Mieten-Urteil/Karlsruhe:

"Man kennt das: In wirtschaftlichen Fragen kapituliert Karlsruhe im Zweifel vor der normativen Kraft des Faktischen. Dieser Geist durchweht auch den nun veröffentlichten Beschluss zur Mietpreisbremse. Dabei müssten selbst jene Gemäßigten ihren Irrtum einsehen, die die Preisbremse für eine Übergangsregulierung hielten, welche wieder abgeschafft werden könne, wenn erst der Wohnungsneubau richtig in Gang gekommen sei. Denn die Mietpreisbremse hat sich vor allem als Baugenehmigungsbremse erwiesen - während die Mieten weiter steigen. Das Urteil aus Karlsruhe ist ein Freibrief, der wohnungspolitische Regulierungswut befeuern wird. Am Ende werden die Mieten mangels Angebot nur noch weiter steigen und der Gentrifizierungsdruck gleich mit. Nicht trotz Karlsruhe. Sondern wegen Karlsruhe."/yyzz/DP/nas

