=== 06:55 CH/Zur Rose Group AG, Ergebnis 1H, Frauenfeld 07:00 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1H, Helsinki 08:00 DE/Voltabox AG, ausführliches Ergebnis 1H, Delbrück 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:30 DE/Deloitte, PK zum Cyber Security Report, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Vapiano SE, HV, Köln 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 30-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR 12:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz und Klara Geywitz (Mitglied des Landtags Brandenburg), Stellungnahme zur Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz, Berlin 12:15 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Wirtschaftsweise Schnabel hält DIW Lecture on Money and Finance zu "Regulation of Sovereign Exposures", Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:20 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei "Nationaler Luftfahrtkonferenz", u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesverkehrsminister Scheuer, Flughafen Leipzig/Halle *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Großbritanniens Premierminister Johnson, ca 18:10 Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30./31. Juli - DE/Osram Licht AG, AR-Sitzung, München - DE/Axel Springer SE, Ende der verlängerten Frist (Mitternacht) zur Annahme des Übernahmeangebots des Finanzinvestors KKR - RU/Außenminister Lawrow, Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Maas, Moskau - PT/Ryanair Holdings plc, Beginn eines fünftägigen Streiks des portugiesischen Kabinenpersonals ===

