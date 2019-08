Auf dem Luftfahrtgipfel steht Klimaschutz im Fokus: Mit der Fliegerei nimmt auch der CO2-Ausstoß zu, die Branche kämpft um ihren Ruf. Die Vorschläge der Airlines genügen Umweltbundesamt und Greenpeace aber nicht.

Wenn sich am heutigen Mittwoch in Leipzig erstmals Politiker und Luftverkehrs-Branchenvertreter zum Nationalen Luftfahrtgipfel treffen, wird es vor allem um die Frage gehen, wie die Flugindustrie umweltfreundlicher werden kann. Während die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg über den Atlantik segelt, weil sie kein CO2-emittierendes Flugzeug besteigen will, sieht die Luftfahrtbranche sich verstärkt Anfeindungen ausgesetzt: Die Fliegerei hat mittlerweile in gewissen Kreisen einen obszön schlechten Ruf, der Begriff "Flugscham" macht Karriere. Fliegen gilt aufgrund des CO2-Ausstoßes als eine der größten Klimasünden überhaupt - wenngleich es auch noch dreckigere Branchen gibt. Luftverkehr hat nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur an der weltweiten CO2-Emission einen Anteil von derzeit 2,8 Prozent.

Und der Sektor wächst: laut Umweltbundesamt nimmt der globale Luftverkehr jedes Jahr um vier bis fünf Prozent zu. Handlungsbedarf hat darum auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) erkannt und im Vorfeld des Leipziger Gipfels seine "Analyse der Instrumente zur CO2-Reduktion" veröffentlicht. Der BDL, 2010 in Berlin gegründet, vertritt unter anderem die Interessen von Lufthansa, Condor, TUIfly, DHL, Deutsche Flugsicherung (DFS) und Fraport. Das hehre Ziel des Verbands: "Wir wollen erreichen, dass die luftverkehrsbedingten CO2-Emissionen auf null sinken."

Für Martin Schmied, Leiter der Abteilung Verkehr, Lärm und räumliche Entwicklung beim Umweltbundesamt, ist dieser Vorstoß "zunächst einmal ein guter Einstieg. Ich finde es sehr positiv, dass der Verband das Thema Klimaschutz ernst nimmt und erkannt hat, dass die bisher getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen." Aber, schränkt Schmied ein, auch die jetzt vom Verband aufgezeigten Maßnahmen und Forderungen "werden allein noch nicht helfen." Der Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan befindet: "Der Druck auf die Branche steigt, auch weil so viele Menschen auf die Straße gehen. Aber es bleibt bislang das Gefühl: Die Industrie zieht sich aus der Verantwortung." Diesen Druck spürt die Industrie auch seitens der Politik: Gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 muss die EU bis zum Jahr 2030 gegenüber 1990 insgesamt 40 Prozent CO2-Emissionen reduzieren.

Power-to-Liquid als effektivste Maßnahme

Die beiden effektivsten Maßnahmen für umweltverträglicheres Fliegen sind für BDL-Geschäftsführer Matthias von Randow modernere, also effizientere, spritsparende Flugzeuge sowie der Einsatz eines regenerativen Kraftstoffs. Bei letzterem setzt der BDL vor allem auf sogenannte Power-to-Liquid-Kraftstoffe (PtL); bei diesem Verfahren lässt man bereits verbranntes Kohlendioxid mit neu (und mithilfe von Ökostrom) gewonnenem Wasserstoff zu einem Gemisch aus Kohlenwasserstoffen reagieren, aus dem man etwa Kerosin gewinnen kann. Damit gilt dieses Verfahren zwar nicht als CO2-frei, aber als CO2-neutral, weil man nur so viel CO2 ausstößt, wie man der Atmosphäre zuvor entnommen hat. Das Problem: Derzeit steht PtL-Kraftstoff noch nicht in industriell ausreichender Menge zur Verfügung. Zudem, erklärte Uta Maria Pfeiffer, im BDL-Vorstand zuständig für Nachhaltigkeit, koste ein Liter PtL-Kraftstoff derzeit mit 3,50 Euro rund achtmal so viel wie ein Liter Kerosin (rund 45 Cent).

Um die PtL-Forschung weiter voranzutreiben, schlägt der BDL vor, die jährlichen Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer (zuletzt rund 1,2 Milliarden Euro) "zugunsten von Forschung, Entwicklung und der Markteinführung regenerativer Kraftstoffe zu verwenden". Die Luftverkehrssteuer wurde 2011 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung eingeführt. Auch Umweltbundesamt-Mann Martin Schmied hegt "durchaus Sympathie für diese Idee. CO2-neutrales Fliegen ist möglich - da stimmen wir mit dem BDL überein. Und Power-to-Liquid kann hierbei einen wichtigen Beitrag leisten." Auf WirtschaftsWoche-Nachfrage teilt das Bundesfinanzministerium mit, die Luftverkehrssteuer sei "nicht zweckgebunden". Man sammele aber alle Vorschläge zur Einhaltung der Klimaschutzziele und am 20. September werde der Klimaschutz-Kabinettsausschuss darüber beraten.

Dresdner Firma führend

Die Dresdner Firma Sunfire zählt zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Power-to-Liquid-Forschung. Eine Power-to-Liquid-Anlage, die pro Jahr zehn Millionen Liter Treibstoff produziert, würde nach Sunfire-Schätzungen zwischen 70 und 80 Millionen Euro kosten. Derzeit führt Sunfire zusammen mit dem Leipziger Anlagenbauer EDL eine Machbarkeitsstudie auf dem Flughafen Rotterdam durch, an dessen Ende eine Demonstrationsanlage in Betrieb genommen werden soll, die 1.000 Liter erneuerbares Kerosin pro Tag ...

