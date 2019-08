Sensirion Holding AG: Herausforderndes erstes Halbjahr 2019, mittelfristige Wachstumsperspektiven bestätigt EQS Group-Ad-hoc: Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Sensirion Holding AG: Herausforderndes erstes Halbjahr 2019, mittelfristige Wachstumsperspektiven bestätigt 21.08.2019 / 06:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Stäfa, Schweiz, 21. August 2019 Sensirion: Herausforderndes erstes Halbjahr 2019, mittelfristige Wachstums- perspektiven bestätigt Sensirion verzeichnet ein herausforderndes erstes Halbjahr 2019 infolge der aktuellen Krise in der Automobilindustrie, der deutlich niedriger als erwarteten weltweiten Industrieproduktion wie auch der anhaltenden globalen Handelsauseinandersetzungen. Der konsolidierte Umsatz betrug CHF 83.9 Mio., -7.0% im Jahresvergleich, die Bruttomarge war mit 53.2 % stabil, und die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge lag bei 10.0%. Trotz des zurzeit schwierigen Marktumfeldes stimmen die langfristigen Markttrends, die Technologien und die Produktpipeline. Daher bestätigt Sensirion die mittel- und langfristigen Wachstumsperspektiven. Finanzielle Übersicht Konsolidiert, in CHF Mio. 1. Januar - 30. 1. Januar - 30. Juni 2019 Juni 2018 Umsatz 83.9 90.2 Bruttogewinn 44.6 47.3 - in % des Umsatzes 53.2% 52.4% Bereinigtes EBITDA 8.4 15.4 - in % des Umsatzes 10.0% 17.1% Sondereffekte1 3.6 9.3 Cashflow aus betrieblicher 11.1 14.8 Tätigkeit Investitionsausgaben (10.1) (5.8) Freier Cashflow 1.0 12.6 Per 30. Juni 2019 Per 31. Dezember 2018 Nettoliquidität 39.9 42.6 Anzahl Mitarbeitende (FTE) 791 783 Die Sensirion Holding AG, ein führender Anbieter von Umwelt- und Flusssensoren, blickt wie bereits am 11. Juli 2019 berichtet auf ein herausforderndes erstes Halbjahr 2019 zurück. Wir spüren aktuell in allen Märkten eine reduzierte Nachfrage und eine weiterhin geringe Visibilität. Hauptgründe hierfür sind die derzeitige Krise in der Automobilindustrie, die deutlich niedriger als erwartete weltweite Industrieproduktion wie auch die anhaltenden globalen Handelsauseinandersetzungen. Wir sehen nach wie vor keine Signale seitens unserer Kunden für die ursprünglich zu Beginn des Jahres erwartete Erholung im zweiten Halbjahr 2019. Aufgrund dessen senkten wir Anfang Juli den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019. Trotz des momentan schwierigen Marktumfeldes stimmen die langfristigen Markttrends, die Technologien und die Produktpipeline. Wichtige Projektgewinne im Automobil- und Industriemarkt, die im vergangenen Halbjahr erzielt werden konnten, sowie neu lancierte Produkte im Umweltbereich (u. a. CO2- und PM2.5-Sensorik) werden das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren unterstützen. Sensirion bestätigt daher die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten. Der konsolidierte Umsatz lag bei CHF 83.9 Mio. Der prozentuale Rückgang von 7.0% gegenüber der Vorjahresperiode wurde primär durch den starken Rückgang im Automobilbereich beeinflusst. Die Umsätze der anderen Endmärkte Medizintechnik, Industrie und Consumer sanken dank Zugewinn von Neugeschäft nur leicht. Der Umsatzrückgang ist auf reduzierte Nachfragevolumen zurückzuführen. Zudem haben wir im Berichtsjahr weder Kunden noch laufende Projekte verloren. Die Bruttomarge betrug 53.2% und blieb damit stabil. Die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge erreichte 10.0%. Aufgrund der tiefen variablen Produktkosten litt der EBITDA überproportional unter dem Umsatzrückgang. Bereinigt um Sondereffekte resultierte ein Betriebsgewinn von CHF 1.6 Mio. und ein Nettogewinn von CHF 1.7 Mio. Unter Berücksichtigung der Sonderkosten, grösstenteils Kosten im Zusammenhang mit dem IPO, resultierte ein Verlust auf Stufe Betriebsergebnis von CHF 2.0 Mio. und ein Nettoverlust für die Periode von CHF 1.9 Mio. Der operative Cashflow betrug CHF 11.1 Mio., der Freie Cashflow CHF 1.0 Mio. Schwache Automotive-Sparte, leicht schwächere andere Märkte Der Umsatz des Endmarktes Automobilindustrie betrug CHF 24.9 Mio. (-14.1% gegenüber der Vorjahresperiode). Die stark rückläufige prozentuale Veränderung ist die Folge einer ausgeprägten Nachfrageschwäche in der Automobilindustrie, gekoppelt mit Lageroptimierungen in der ganzen Lieferkette. Trotz der aktuellen Marktsituation verlaufen neue Kundenprojekte wie geplant. Im neuen Bereich für Automobilmodule konnten wir wichtige Nominierungen verzeichnen, die in etwa drei Jahren Umsätze generieren werden. In der Medizintechnik erwirtschafteten wir einen Umsatz von CHF 17.3 Mio. (-3.3 % im Jahresvergleich). Der Medizinalbereich wird dominiert vom Geschäft mit Schlafapnoetherapiegeräten (CPAP), welches ein starkes Vorjahr aufwies und im Berichtshalbjahr wieder im üblichen Rahmen des Langzeittrends war. Mit CHF 35.0 Mio. lag der konsolidierte Umsatz im diversifizierten Industriemarkt unter demjenigen im ersten Halbjahr 2018 (-4.3% gegenüber der Vorjahresperiode). Neugeschäfte mit Differenzdrucksensoren in Anwendungen für Heizung, Lüftung und Klimatechnik und für die Prozessautomation wie auch wachsende Umsätze mit Gasmetern konnten die rückläufige Nachfrage im laufenden Geschäft teilweise kompensieren. Im Bereich Hard Drives war ein starker, konjunkturbedingter Rückgang zu verzeichnen. Der Teilmarkt Consumer erzielte mit CHF 6.7 Mio. einen stabilen Umsatz im Jahresvergleich (-0.8%). Auch in diesem Markt konnten neu anlaufende Projekte das infolge der Handelsstreitigkeiten reduzierte laufende Geschäft nur knapp kompensieren. Ankündigung eines innovativen neuen CO2-Sensors Die neuen Produktlinien Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5), die beide in 2018 lanciert wurden, sind weiterhin auf Kurs. Ein sehr gutes Marktfeedback wie auch weitere wichtige Nominierungen bilden die Grundlage für ein kontinuierliches und nachhaltiges Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Wie üblich in unseren Märkten dauert es ab Projektgewinn bis zur Serienproduktion typischerweise zwei bis drei Jahre. Zur weiteren Stärkung unserer Umweltsensorik präsentierten wir kürzlich eine zweite Generation Kohlendioxidsensoren. Innovative Mess- wie auch Packagingtechnologien ermöglichen es, den Sensor bei gleichbleibender Leistung deutlich kleiner zu gestalten. Diese Grösse, kombiniert mit einer sehr attraktiven Kostenstruktur, eröffnet neue Applikationen und damit weitere langfristige Wachstumschancen. Der Produktionsstart ist für die erste Hälfte 2020 vorgesehen. Mittel- wie auch langfristige Aussichten bleiben stark Trotz aktuell schwierigem Marktumfeld bleiben die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten unverändert stark, und die Markttrends, die Technologien und die Produktpipeline stimmen. Im Automobilbereich konnten wir in den vergangenen Monaten einige wichtige Neuprojekte für Module gewinnen. Im Industriebereich sehen wir eine zunehmende Nachfrage nach höherwertigen Kombimodulen, welche die Messung mehrerer Umweltparameter in einer Einheit ermöglichen. Diese beiden Ergänzungen unseres Produktportfolios ermöglichen uns, den Wertanteil in wichtigen Kundenanwendungen zu steigern. Daher halten wir an der bisherigen F&E-Intensität und am laufenden Ausbau unseres Produktionsstandorts in China fest. Gleichzeitig reagieren wir auf das herausfordernde Marktumfeld mit einem intensivierten Kostenmanagement. Für das längerfristige Wachstum investieren wir aktuell in weitere Sensortechnologien, die unsere Position als Innovations- und Technologieführer weiter stärken werden. Unter anderem haben wir in der Berichtsperiode das geistige Eigentum einer elektrochemischen Sensortechnologie gekauft. Unterstützt von weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet haben wir mit der Entwicklung eines neuartigen Gassensors auf elektrochemischer Basis begonnen. Zwei neue Verwaltungsräte Am 14. Mai 2019 fand die 20. ordentliche Generalversammlung, die erste als börsenkotierte Gesellschaft, in Rapperswil-Jona statt. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden mit klaren Mehrheiten angenommen. Als Ersatz für das langjährige Verwaltungsratsmitglied Markus Glauser wurden die Herren François Gabella und Franz Studer in den Verwaltungsrat gewählt. Wir möchten an dieser Stelle Markus Glauser für seine fast 20-jährige Treue und Unterstützung als wertvolles Mitglied unseres Verwaltungsrates ganz herzlich danken. Er hat die Entwicklung von Sensirion vom ETH-Start-up zur kotierten Firma massgeblich mitbeeinflusst. Ausblick bis zum Jahresende Anfang Juli senkten wir aufgrund des aktuell schwierigen Marktumfeldes unsere Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Wir bestätigen diese Aussagen und erwarten einen Umsatz von CHF 160-170 Mio., eine unverändert starke Bruttomarge von 52-54% und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9-12% für das Geschäftsjahr 2019. Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2019 Heute Mittwoch, 21. August 2019, um 10:00 MESZ, wird eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2019 stattfinden. Die Präsentation wird in englischer Sprache erfolgen. Nach der Präsentation wird die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen. Sie können sich mit dem folgenden Link für die Telefonkonferenz registrieren. https://conferencing.swisscom.ch/conference/x/N5RXE--8i0XU Dokumentation Die Präsentation zur Telefonkonferenz kann während der Konferenz via Web-Zugang mitverfolgt werden. Zudem sind alle Dokumente auf www.sensirion.com/financial-reports verfügbar. Verkürzter konsolidierter Abschluss Verkürzte konsolidierte Erfolgsrechnung 2019 2018 In CHF Mio., für die sechs Monate endend am 30. Juni Umsätze 83.9 90.2 Kosten der verkauften Produkte (39.3) (42.9) Bruttogewinn 44.6 47.3 Sonstige Erträge 0.0 0.6 Forschung und Entwicklung (21.2) (18.0) Marketing, Vertrieb und Administration (25.4) (30.7) Betriebsergebnis (2.0) (0.8) Netto Finanzaufwand (0.8) (0.8) Gewinn (Verlust) vor Steuern (2.8) (1.6) Ertragssteueraufwand 0.9 (0.4) Gewinn (Verlust) für die Periode (1.9) (2.0) Unverwässertes Ergebnis je Namenaktie (in CHF) (0.12) (0.14) Verwässertes Ergebnis je Namenaktie (in CHF) (0.12) (0.14) EBITDA 4.8 6.1 Bereinigtes EBITDA 8.4 15.4 Umsätze nach Endmärkten 2019 2018 In CHF Mio., für die sechs Monate endend am 30. Juni Automobilindustrie 24.9 29.0 Medizintechnik 17.3 17.9 Industrie 35.0 36.5 Unterhaltungselektronik 6.7 6.8 Total 83.9 90.2 Verkürzte konsolidierte Bilanz per 30. Juni per 31. Dezember 2019 2018 In CHF Mio. Kurzfristige Vermögenswerte 109.0 112.3 Langfristige Vermögenswerte 107.1 102.6 Total Vermögenswerte 216.1 214.9 Kurzfristige Verbindlichkeiten 22.7 21.1 Langfristige Verbindlichkeiten 34.7 33.4 Total Verbindlichkeiten 57.4 54.5 Total Eigenkapital 158.7 160.4 Total Verbindlichkeiten und 216.1 214.9 Eigenkapital Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung 2019 2018 In CHF Mio., für die sechs Monate endend am 30. Juni Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 11.1 14.8 Cashflow aus der Investitionstätigkeit (10.1) (2.2) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (1.1) 23.0 Nettoveränderung der flüssigen Mittel (0.1) 35.6 Flüssige Mittel am 1. Januar 53.9 9.4 Flüssige Mittel am 30. Juni 53.4 45.0 Investitionsausgaben (10.1) (5.8) Freier Cashflow 1.0 12.6 Finanzieller Kalender 10. März 2020 Geschäftsjahresresultate und -bericht 2019 11. Kontaktinformationen Investor Relations Andrea Wüest Director Investor Relations Telefon: +41 44 927 11 40 E-Mail: andrea.wueest@sensirion.com Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com. Disclaimer Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen ("forward-looking statements"), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie "glauben", "annehmen" "erwarten" oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen. Gewisse Finanzdaten in diesem Dokument bestehen aus "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen". Ende der Ad-hoc-Mitteilung