MBH Corporation akquiriert Samuel Hobson Care Homes DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MBH Corporation akquiriert Samuel Hobson Care Homes 21.08.2019 / 06:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MBH Corporation akquiriert Samuel Hobson Care Homes London, 21. August 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, setzt ihre Wachstumsstrategie mit einer weiteren Akquisition fort. Mit Unterzeichnung der Vertragsbedingungen für den Erwerb des Geschäfts von Samuel Hobson House und der damit verbundenen Immobilienwerte wird das Portfolio der MBH-Tochtergesellschaft Acacia Training Ltd ("Acacia") in Großbritannien verstärkt. Diese Akquisition wird zunächst Teil des MBH-Industriesegments "Education" sein, hat aber das Potenzial, sich als neues Segment "Health and social care" zu etablieren. Das Samuel Hobson House ist ein 3-stöckiges 39-Bett Pflegeheim in Newcastle-under-Lyme, Großbritannien, das 2009 gebaut wurde. Das Heim ist auf die Demenzpflege für Nutzer ab 65 Jahren spezialisiert. MBH hat vereinbart, Samuel Hobson Care Homes zu 100% zu übernehmen, vorbehaltlich der abgeschlossenen rechtlichen Abwicklungsverträge. Der Wert der Vermögenswerte wird voraussichtlich etwa 2,0 Mio. GBP betragen, einschließlich der Altenpflegeimmobilie im Wert von etwa 1,8 Mio. GBP, während das erwartete EBITDA für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr etwa 145.000 GBP beträgt. Es wird erwartet, dass die Übernahme bis Ende 2019 abgeschlossen sein wird. Die Gegenleistung für den Erwerb einschließlich des Immobilienvermögens wird in einer Größenordnung von 2,2 bis 2,6 Mio. GBP liegen. 100% der Gegenleistung wird durch die Ausgabe von MBH-Aktien erbracht. Der Aktienkurs entspricht dem volumengewichteten 30-tägigen Durchschnittspreis am Abschlussdatum. Obwohl die Anzahl der auszugebenen Aktien für diese Akquisition und die beiden vorangegangenen Akquisitionen (Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd und Guildprime Specialist Contracts Ltd) noch von den Abschlussprüfungen für die jeweiligen Unternehmen abhängig ist, gehen wir davon aus, dass die Gesamtzahl der ausgegebenen MBH-Aktien von MBH nach Abschluss dieser Akquisition zwischen 53 und 61 Mio. liegen wird. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Laut einer kürzlich von der Competition & Markets Authority der britischen Regierung veröffentlichten Studie hat der Pflegeheimsektor in Großbritannien ein Volumen von rund 15,9 Mrd. GBP pro Jahr, mit rund 410.000 Bewohnern und schätzungsweise etwa 5.500 verschiedenen Anbietern in Großbritannien, die rund 11.300 Altenpflegeheime betreiben. Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: 'MBH freut sich sehr durch diese spannende Übernahme von Samuel Hobson House, Acacia die Ressourcen bereitzustellen, um in dem Bereich der Pflegeheime zu expandieren. Kleine Unternehmen sind oft nicht in der Lage, solche Chancen zu nutzen, aber bei MBH arbeiten wir mit jedem Unternehmen der Gruppe zusammen, um wichtige Chancen zu identifizieren, die dazu beitragen können, ihr Geschäft und den Wert für alle Aktionäre zu stärken'. Victoria Sylvester, Geschäftsführerin von Acacia Training Ltd: 'Wir freuen uns, dass Samuel Hobson House Teil des Acacia-Teams wird. Unsere Geschichte ist die des Gesundheits- und Sozialwesens, dessen Geschäfte mit Pflegeheimen im Jahr 2000 starteten. Das Samuel Hobson House bietet somit eine fantastische Übereinstimmung und passt perfekt in unsere aktuelle Struktur.' Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64 21.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 860557 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 860557 21.08.2019 CET/CEST ISIN GB00BF1GH114 AXC0056 2019-08-21/06:57