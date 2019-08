Für den Verkauf der Tiermedizin. Das ist ein sehr hoher Preis und glänzend gemanagt. Damit schafft sich Bayer eine brauchbare Reserve für den anstehenden Vergleich in Sachen Glyphosat. Ob man gleich auf Bayer aufspringen muss ist nicht zwingend, doch eine interessante Story bahnt sich damit an.



