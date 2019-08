MEDIENMITTEILUNG

HALBJAHRESERGEBNIS BESTÄTIGT FINANZPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR. PORTFOLIOERWEITERUNG KOMMT ZUKÜNFTIGEM WACHSTUM ZUGUTE

21. August 2019 - Evolva (SIX: EVE) hat heute ihr Finanzergebnis bekannt begeben und die wichtigsten Highlights für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2019 präsentiert.

Wichtigste Highlights

Marktanteilsgewinne in den aktuellen Marktsegmenten

Fortschritte bei der Portfolioerweiterung kommen Wachstum des Produktumsatzes zugute

Laufende wegweisende Studien dürften aussagekräftige Daten zu gesundheitlichen Vorteilen von Resveratrol liefern

Gute Fortschritte bei der Senkung der Produktionskosten diverser Produkte

Fortsetzung der Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung wichtiger neuer Marktsegmente Gute und konstruktive Gespräche mit der US-Umweltschutzbehörde EPA. Alle von der EPA gestellten Fragen werden bis Mitte September beantwortet werden Gute Fortschritte bei der Produktpipeline. Voraussichtliche Lancierung eines neuen Produkts im Jahr 2020



Finanzielle Höhepunkte

Der Produktumsatz erreichte im 1. Halbjahr 2019 CHF 3,0 Mio. (+65%)

Der Gesamtumsatz betrug CHF 6,4 Mio., ein Plus von 67% zum Vorjahr

Deutliche Senkung des Betriebsaufwands infolge der verbesserten Betriebsstruktur und Geschäftsprozesse

Bestand an liquiden Mitteln von CHF 45,3 Mio. per 30. Juni 2019 (31. Dezember 2018: CHF 60,4 Mio.)

Wir sind auf dem besten Weg, den Break-even-Punkt im Zeitraum 2021/23 zu erreichen

Evolva CEO OliverWalker sagte: «Wir erzielen gute Fortschritte und bereiten uns auf die Eröffnung wichtiger Marktsegmente vor. Unsere Umsatzentwicklung bestätigt den eingeschlagenen Wachstumspfad, und dank unserer Innovationskraft verfügen wir über eine Pipeline mit neuen Produkten. Wir rechnen damit, bis zum Jahresende weitere Meilensteine zu erreichen, darunter weitere Fortschritte im Registrierungsprozess von Nootkaton als Insektenschutzmittel in den USA. Das Geschäft mit dem Süssstoff EverSweetTM dürfte zudem einen höheren Beitrag leisten, sobald Cargill die neue Fermentationsanlage in Blair (USA) Ende Jahr in Betrieb nimmt und die Produktionsvolumen somit gesteigert werden können.»

Einzelheiten zur Telefonkonferenz für Analysten und Medienschaffende finden sich auf Seite 4.



Überblick über die Geschäftstätigkeit

Gesundheit

Der Umsatz mit Resveratrol entwickelte sich 2019 weiterhin solide. Evolva konnte das Kundenportfolio erfolgreich ausbauen. Unsere Kunden haben in den letzten Jahren in Europa und den USA über 100 Produkte mit unserem Produkt lanciert. Auch in Asien nimmt das Geschäft allmählich Fahrt auf. Evolva hat dank der jüngsten Zulassungen, die sie im Frühling 2019 in Australien und Kanada für Resveratrol erhielt, in neuen Märkten Fuss gefasst.

Neben unserer Marke Veri-te haben wir im April 2019 die Marke Veri-Sperse eingeführt, unter der wir ein kaltwasserlösliches Resveratrol-Pulver vermarkten. Die ersten Verbraucherprodukte sind bereits auf dem Markt. Wir erwarten zudem gegen das Jahresende die Veröffentlichung der Studienergebnisse aus unserer Zusammenarbeit mit den Universitäten Northumbria (UK) und Newcastle (Australien) zu den Vorteilen von Resveratrol. Der Studienschwerpunkt liegt auf den Indikationen für die kognitive, Knochen- und Darm-Gesundheit sowie die allgemeine Gesundheit von Frauen und dürfte bei den Konsumenten auf grosses Interesse stossen.

Geschmacks- und Duftstoffe

Der Absatz unserer Spezialingredienzien für das globale Segment der Geschmacks- und Duftstoffe entwickelt sich sehr gut. Die Umsätze mit wichtigen globalen und lokalen Kunden nehmen dank unserer Vertriebspartner zu. Evolva hat erst vor Kurzem zwei neue Produkte lanciert: Valencene 80 und eine neue Variante von Nootkaton. Beide Produkte wurden von unseren Kunden gut aufgenommen. Es ist geplant, das Produktportfolio in absehbarer Zeit weiter auszubauen und Lösungen anzubieten, die zuvor identifizierte und nachgewiesene Kundenbedürfnisse erfüllen. Diese innovativen und hochwertigen Produkte werden in diversen Segmenten für zusätzliches Umsatzwachstum sorgen. Derzeit sind wir dabei, einen weiteren Auftragsfertiger für die Aufnahme und das Scale-up der Produktion zu gewinnen.

Unser langjähriger Partner International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) ist für die Vermarktung unseres Vanillin-Produkts zuständig. Die Nachfrage nach Vanillin steigt kontinuierlich, und wir erkennen erhebliches Wachstumspotenzial in der Aromaindustrie.

Lebensmittel und Getränke

Cargill hat im Jahr 2018 mit der Produktion des Süssstoffs EverSweet begonnen und die ersten Bestellungen ausgeliefert. Cargill und DSM gründeten Anfang 2019 das Joint Venture Avansya. Dieses soll unter anderem mithilfe der eingebrachten Technologien durch Hefefermentation erzeugte Steviolglykoside produzieren. Avansya vertreibt die Produkte unter dem Markennamen EverSweet. Evolva erhält Lizenzzahlungen aus dem Produktumsatz mit EverSweet, die nach Fertigstellung der neuen Fermentationsanlage von Cargill in Blair (USA) infolge der Kapazitätserhöhung weiter steigen dürften.

Insektenschutzmittel

Im März 2019 gaben wir bekannt, von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) ein Schreiben über die Registrierung von Nootkaton als Insektenschutzmittel in den USA erhalten zu haben. Die Behörde informierte, dass sie im Rahmen der eingehenden Prüfung des Registrierungsantrags von Evolva eine Studie nicht abschliessend beurteilen konnte, und verlangte deshalb weitere Daten.

Evolva steht in engem Kontakt mit der Umweltschutzbehörde. Alle von der EPA gestellten Fragen werden bis Mitte September beantwortet werden. Es besteht ein grosser ungedeckter Bedarf nach sicheren, wirksamen und nachhaltig gewonnenen Produkten der nächsten Generation, die eine neue Form von Schutz gegen Zecken, Mücken und andere beissende Insekten bieten.

Finanzbericht

Wichtigste Finanzkennzahlen

CHF Mio. 1HJ 2019 1HJ 2018 Veränderung Umsatz aus Verträgen mit Kunden 6,4 3,8 +67% Bruttogewinn +3,3 +1,0 Betriebsaufwand -12,8 -16,7 Betriebsverlust (EBIT) -9,6 -15,8 +39% Abschreibungen und Amortisation -4,1 -3,5 EBITDA 1) -5,5 -12,2 +55% Operativer freier Cashflow 2) -9,3 -14,8 +37% Gewinn pro Aktie (CHF) -0.01 -0.02 30. Juni 2019 31. Dez. 2018 Bestand an liquiden Mitteln 45,3 60,4

1) EBITDA = Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation.

2) Operativer freier Cashflow: Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeiten und Investitionen, exkl. vertragliche Verpflichtungen bezüglich EverSweet

Finanzergebnis

Der Umsatz aus Verträgen mit Kunden nahm im 1. Halbjahr 2019 von CHF 3,8 Mio. auf CHF 6,4 Mio. (+67%) zu. Der Produktumsatz setzte den Wachstumstrend des Jahres 2018 wie prognostiziert fort und stieg von CHF 1,8 Mio. auf CHF 3,0 Mio. (+65%). Evolva erhielt, wie früher bekannt gegeben, im 1. Halbjahr 2019 umsatzbasierte Lizenzzahlungen für EverSweetTM. Der Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit konnte wie von uns erwartet von CHF 2,0 Mio. auf CHF 3,4 Mio. (+69%) gesteigert werden. Für diese Entwicklung waren in erster Linie der Vertrag mit der US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) und die kurze Zusammenarbeit mit einem Unternehmenspartner verantwortlich. Der Betriebsaufwand sank um satte 23% (minus CHF 3,9 Mio.), was der Verschlankung der Struktur sowie der Geschäfts- und Fertigungsprozesse zu verdanken ist. Das EBITDA (Verlust) verbesserte sich folglich um 55% (plus CHF 6,7 Mio.). Da Evolva die latenten Steuerverbindlichkeiten 2018 aufgebraucht hat, werden keine Ertragssteuern ausgewiesen.

Bilanz und flüssige Mittel

Sachanlagen und Leasing-Verbindlichkeiten stiegen infolge der erstmaligen Erfassung des Hauptsitzes von Evolva gemäss den neuen International Financial Reporting Standards (IFRS 16) um CHF 3,8 Mio. Evolva tilgte im Verlauf des 1. Halbjahres 2019 die restliche Verbindlichkeit von CHF 5,2 Mio. im Zusammenhang mit EverSweetTM. Dementsprechend sanken die Rückstellungen und der Betrag für die passiven Rechnungsabgrenzungen.

Die flüssigen Mittel nahmen im 1. Halbjahr 2019 um CHF 15 Mio. ab. Davon entfielen CHF 9,3 Mio. auf den freien Cashflow aus Geschäftstätigkeiten, CHF 5,2 Mio. auf Zahlungen im Zusammenhang mit EverSweetTM und CHF 0,6 Mio. auf die Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten. Der freie Cashflow aus Geschäftstätigkeiten verbesserte sich insgesamt um 37% von CHF -14,8 Mio. auf CHF -9,3 Mio.

Finanzausblick 2019

Wir erwarten, dass sich das Wachstum des Produktumsatzes gemäss unserer Prognose für 2019 fortsetzt. Der Ausbau der geografischen Reichweite und die Lancierung neuer Produktvarianten dürften diese Entwicklung unterstützen. Die umsatzbasierten Lizenzzahlungen für EverSweetTM werden voraussichtlich erst kräftig anziehen, wenn Cargill die neue Fermentationsanlage in Betrieb nimmt. Durch die Produktionssteigerung resultiert folglich ein höherer Produktumsatz. Der Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit dürfte in etwa auf dem Vorjahreswert verharren, wie wir dies in unserem Ausblick für das Gesamtjahr 2019 kommuniziert hatten. In diesem Zusammenhang bleibt der wichtigste Umsatztreiber der Vertrag mit der BARDA, den wir bis ungefähr Ende 2019 erfolgreich abschliessen wollen.

Wir gehen davon aus, dass sich der Trend des 1. Halbjahres 2019 beim Betriebsaufwand und freien Cashflow aus Geschäftstätigkeiten (exklusive vertragliche Verpflichtungen bezüglich EverSweetTM), wie in unserer Prognose für das Gesamtjahr 2019 in Aussicht gestellt, aufgrund der operativen und strukturellen Verbesserungen fortsetzt. Dadurch sollten die liquiden Mittel bis Ende 2019 zwischen CHF 30 Mio. und CHF 35 Mio. betragen.

- Ende -

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bei der Gesundheit, dem Wohlbefinden und der Ernährung bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung bisher nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.comzur Verfügung.

