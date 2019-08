The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0488506681 SW.PRIME SIT 19/31 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DDA0S02 DZ BANK IS.A1152 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0UWY4 DEKA DL FESTZINS 19/21 BD00 BON USD N

CA BB69 XFRA DE0001102481 BUNDANL.V.19/50 BD01 BON EUR Y

CA XFRA DE000DK0UWZ1 DEKA AD FESTZINS 19/22 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB3407 LB.HESS.THR.CARRARA08P/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US48203RAM60 JUNIPER NETW 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US88579YBH36 3M CO.19/25 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US88579YBJ91 3M CO. 19/29 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US88579YBK64 3M CO. 19/49 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US88579YBL48 3M CO. 19/23 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USH3698DCP71 CR.SUISSE GR 19/UND FLR BD01 BON USD N

CA XFRA AU0000055410 SAGON RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 2UZ XFRA JE00BJXN4P16 UPLAND RES. LTD EQ00 EQU EUR N

CA R9HA XFRA KYG2121J1013 CHINA DILI GROUP HD -,10 EQ00 EQU EUR N

CA CK1 XFRA KYG9898N1161 ZHONG AN GROUP LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 9IFA XFRA PAL2400671A3 INTERCORP FIN.SERV. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 1S4 XFRA US41165Y1001 HARBORONE BANCORP DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 5ILA XFRA US4516222035 IDEAL POWER INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N