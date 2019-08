FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 0.179 EUR

01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.137 EUR

ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.341 EUR

PYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.381 EUR

PYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.381 EUR

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.101 EUR

QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.076 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.135 EUR

MGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.329 EUR

LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.081 EUR

HLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.054 EUR

DFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.059 EUR

QBE XFRA AU000000QBE9 QBE INSURANCE GRP 0.153 EUR

NMA XFRA AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD 0.131 EUR

JB3 XFRA AU000000JBH7 JB HI-FI LTD 0.312 EUR

XFRA DE000HSH4SX8 HCOB MZC 10 14/22 0.000 %

1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. 0.305 EUR

8MM XFRA GB00BVYB2Q58 MARSHALL MOT.HLDGS LS-,64 0.031 EUR

B4X XFRA TH6999010015 BANGKOK EXPR.+METR. FGN 0.002 EUR

22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EUR

506 XFRA CA72349J1075 PINNACLE RENEWABLE EN. 0.102 EUR

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.135 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.061 EUR

9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.420 EUR

BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.271 EUR

RD2D XFRA GB00BYV2WV72 CASTLETON TECH.PLC LS-,02 0.011 EUR

6CMB XFRA GB00BJFFLV09 CRODA INTL LS -,10609756 0.430 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.030 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.010 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.124 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.043 EUR

JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05 0.095 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.154 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.028 EUR

1C4 XFRA BMG578481068 MANDARIN ORIENTAL DL-,05 0.014 EUR