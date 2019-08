FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA KYG9892R1056 ZHONG AN GROUP LTD.

22Y XFRA CA42370Q1063 HEMPCO FOOD AND FIBER INC

XFRA PAP5626F1020 INTERCORP FIN.SER.DL 9,72

XFRA US4516221045 IDEAL POWER INC. DL-,001

XFRA KYG750041207 CHINA DILI GROUP HD -,10