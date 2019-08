Die US-Regierung prüft Präsident Donald Trump zufolge diverse Möglichkeiten zu Steuersenkungen. Dabei seien allerdings zunächst keine konkreten Schritte geplant, sagte Trump am Dienstag in Washington. Er habe immer eine Kürzung der Lohnsteuer im Auge, was vielen Menschen gefallen würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...