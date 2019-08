Der amerikanische Sporteinzelhändler Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, NYSE: FL) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,38 US-Dollar je Aktie aus. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 1. November 2019 (Record date: 18. Oktober 2019). Der Konzern aus New York schüttet auf das gesamte Jahr gerechnet 1,52 US-Dollar an die Investoren aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 39,21 US-Dollar (Stand: ...

