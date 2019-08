Bayer will die Sparte Animal Health für 7,6 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 6,85 Milliarden Euro) an Elanco verkaufen. Dabei sollen die Leverkusener 5,3 Milliarden Dollar in bar erhalten, die restlichen 2,3 Milliarden Dollar fließen in Form von Aktien. Das überrascht die Analysten der Commerzbank.Denn 2,3 Milliarden Dollar in Form von Aktien entspricht etwa 17 Prozent, die Bayer dann an der "neuen Elanco" halten wird. Die Experten der Commerzbank vermuten indes, dass sich Bayer lieber ganz aus ...

