Dem DAX gelang es gestern nicht seine Zugewinne vom Vortag weiter auszubauen. Die meiste Zeit des Tages pendelte er um die 11.700 Punkte-Marke. Am Ende ging er rund 50 Punkte darunter mit einem Minus von 0,55 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Baidu. Baidu hat am Montag Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Märkte beim Gewinn deutlich übertroffen. Die Aktie hatte in der vergangenen Woche noch ein Sechs-Jahres-Tief markiert, dann aber im Zuge der Bilanzvorlage zu einer Erholungsrallye angesetzt. Dabei formte der Kurs mehrere bullishe Kurslücken.