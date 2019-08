Nachdem es beim GBP/USD nun monatelang bergab ging, lohnt sich nun erneut ein genauerer Blick auf das Währungspaar. Denn verschiedene "Vorfilter" sind nun bullish und zeigen eine potenzielle Gegenbewegung an. Dazu zählt z.B. der wöchentlich erscheinende Commitment of Traders Report (kurz: CoT-Report), welcher die Handelspositionen der anzeigenpflichtigen Marktteilnehmer enthält. Die bedeutende Gruppe der Commercials (die professionellen Hedger) haben zuletzt ihre Long-Positionierung deutlich erhöht, was positiv zu werten ist. Das Sentiment als zweiter Vorfilter ist - nicht zuletzt durch die politische Unsicherheit - enorm eingetrübt. Da das Sentiment jedoch als Kontraindikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...