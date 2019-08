Auf hohem Niveau stagniert die New Yorker Börstenstimmung. Keine größere Adresse wagt eine weitere Prognose. Ohne Zinssignale der Fed wagt niemand eine weitergehende Sicht als nur für wenige Wochen. Das ergibt eine zwiespältige Markttechnik, die von Europa übernommen wird und damit gilt das gleiche auch in Frankfurt: Fehlende Orientierung!



