Bad News für Tesla. Der Retail-Gigant Walmart klagt gegen Tesla. Angeblich haben in gleich sieben Fällen von Tesla installierte Solarmodule Feuer gefangen. Walmart hat das Vertrauen in diese Produkte offenbar verloren und will, dass alle bereits auf 240 Supermarkt-Dächern installierten Solarsystem wieder abgebaut werden.Auch bei Tesla selbst ist Feuer unterm Dach. Nachdem Autovermieter und Großkunde Nextmove über gravierende Service- und Qualitätsmängel in Deutschland berichtet hatte, gibt es offenbar ...

