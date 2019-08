Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach zwei starken Handelstagen in Folge scheint am deutschen Aktienmarkt erst einmal wieder Ruhe einzukehren. Auch die Vorgabenseite ist heute negativ. Trotzdem bleibt für den DAX die Marke von 11.700 Punkten in greifbarer Nähe. Bei den Einzelthemen geht es heute um Walmart, Tesla, Home Depot, Apple, Netflix, Baidu, Geely, Gold, Bayer, die Commerzbank, die Deutsche Lufthansa, Leoni und Nel. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.