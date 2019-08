FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des frühen Handels am Mittwoch 30 Ticks niedriger bei 178,65 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 178,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 178,83, das -tief bei 178,63 Prozent. Umgesetzt worden sind knapp 6.900 Kontrakte.

Der Juli-Aufwärtstrend ist intakt und bietet bei 178,32 Prozent Unterstützung. Auf Widerstand trifft der Bund-Future beim Allzeithoch von 179,66 Prozent. Stochastik und RSI liegen laut Helaba im überkauften Bereich und lassen nach Ansicht des Hauses Kursverluste als möglich erscheinen.

Im Blick steht die US-Notenbank (Fed) und die Frage, in welchem Ausmaß sie die Zinsen senken wird. Am Abend wird das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlicht, und am Freitag redet Notenbankchef Jerome Powell auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole.

Am Nachmittag werden in den USA Daten zu den Immobilienverkäufen veröffentlicht. "Ein wieder dynamischerer Immobilienmarkt dürfte sich mittelfristig auch positiv auf das Wachstum auswirken", so die Helaba. Das könnte wiederum die Fed bei den Zinssenkungen bremsen.

August 21, 2019

