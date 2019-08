Erst vor wenigen Tagen senkten sowohl die Muttergesellschaft Paragon als auch die Tochter Voltabox (WKN: A2E4LE) ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für 2019e drastisch (wir berichteten). Heute früh nun hat Voltabox seine Halbjahreszahlen vorgelegt. Schaut man sich diese an, so wirken selbst die neuen, deutlich abgesenkten Prognosen, zumindest bei Voltabox, sehr ambitioniert. Aber schauen wir uns die vorgelegten Halbjahreszahlen zunächst einmal im Detail an, so dass Sie am Ende vielleicht sogar selbst beurteilen können wie Sie die Lage beurteilen.

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2019 jedenfalls erzielte Voltabox ein Umsatzwachstum um +77% auf 32,1 Mio. Euro (nach 18,1 Mio. Euro im Vorjahr). Zugleich sank der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,7 Mio. Euro auf nur noch 0,4 Mio. Euro. In der Folge rutschte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ins negative Terrain, so dass hier am Ende ein Minus von -3,6 Mio. Euro zu verzeichnen war. So weit zunächst einmal die heute früh vorgelegten Fakten.

Nun zurück zu den erst kürzlich abgesenkten Prognosen des Managements. Demnach erwartet der Vorstand von Voltabox im laufenden Geschäftsjahr 2019 am Ende einen Jahresumsatz zwischen 70 und 80 Mio. Euro (arithmetisches Mittel: 75 Mio. Euro) sowie ein EBIT zwischen -5,6 und -7,2 Mio. Euro (arithmetisches Mittel: -6,4 Mio. Euro). Dies jedoch vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen - eigenen Aussagen zufolge - ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt ...

