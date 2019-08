Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit Blick auf den Verkauf der Tiermedizin auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Schritt sei Teil der bereits 2018 bekanntgegebenen Strategie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns, das Geschäft zu verlassen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf dem damaligen Kapitalmarkttag habe sich Bayer zudem offen gezeigt für Aktienrückkäufe mit einem Teil der Einnahmen aus Beteiligungsverkäufen./bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 13:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-08-21/09:07

ISIN: DE000BAY0017