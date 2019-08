Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setzte gestern zu einer Gegenbewegung an und machte seine Verluste vom Wochenstart teilweise wett, so die Analysten der Helaba.Mit der Erwartung geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen seitens der EZB im September und der sich zuspitzenden Krise in Italien würden Bonds aus den EWU-Kernländern gefragt bleiben. Zudem sei die Aussicht auf eine konjunkturelle Aufhellung durch den schwelenden Handelskonflikt belastet. Von technischer Seite seien die Vorgaben freundlich, denn der Juli-Aufwärtstrend sei intakt. ...

