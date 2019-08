...dem langen Weg. Im 2. Quartal vermeldeteTele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) weitere Vertragsverlängerungen und Netzaufrüstungen für insgesamt mehr als 60.000 angeschlossene Haushalte. Dies entspricht der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, den FTTB/FTTH-Ausbau für die Wohnungswirtschaft konsequent vorantreiben. In den 12 Monaten bis Juni 2019 digitalisierte das Unternehmen die TV- und Radio-Signale in seinem Versorgungsgebiet und schuf somit zusätzliche Kapazitäten für die Einführung des neuen Übertragungsstandards DOCSIS 3.1. Dies ermöglichte den Start des ersten Gigabit-Angebots für rund eine Million Bürger in Berlin am 12. August. Die umgesetzten Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität und des Kundenerlebnisses wurden unlängst auch von renommierten Fachzeitschriften bestätigt. Die umfangreichen Tests von Computer Bild und PC Magazin basieren u.a. auf mehreren Millionen Geschwindigkeitsmessungen, die von Kunden durchgeführt wurden. Tele Columbus geht hier als Preis-Leistungssieger hervor und belegt den ersten Platz bei der Leistungsfähigkeit ihrer Netze in insgesamt fünf Bundesländern. Zudem erzielte die Service-Hotline von PŸUR beim im Juli 2019 veröffentlichten Test der Fachzeitschrift Connect die höchste Punktzahl unter den Kabelnetzbetreibern. Das Consumer Geschäft entwickelte sich wie erwartet, zeigte jedoch eine uneinheitliche Entwicklung bei der Anzahl der Verträge. Während die Anzahl der Internet-Verträge im Jahresvergleich um 6.000 wuchs, verzeichneten die Telefon-Verträge einen weiteren Rückgang. Die Kabel-TV-Verträge gingen, dem negativen Markttrend folgend, im Jahresvergleich um 50.000 zurück und Premium-TV-Verträge sanken um 6.000. Der B2B Bereich konnte im zweiten Quartal 2019 das zweistellige Umsatzwachstum mit seinen differenzierten Produkten im Carrier-Segment sowie bei Cloud- und Data Security-Lösungen erfolgreich fortsetzen. Zusätzlich zeigte ...

